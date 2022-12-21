退燒藥缺貨藥廠產能有限？　業界：400噸原料製成4億片藥至少40天

「新十條」出台將近兩星期，但各類退燒藥仍然供不應求，全國民眾陷入「買藥難」的問題。

對於何時才能解決缺藥問題，某原料藥企業工作人員介紹，從400噸原料藥到4億片藥片至少要40天，但不包括流通、零售等環節。



《界面新聞》報道，布洛芬、美林、泰諾林等各類退燒藥的市場供應依舊非常緊張。

作為退燒藥的主要生產商，強生回應稱，目前上海強生製藥有限公司的工廠已將產能提升至最高水平，並在亞太供應鏈網絡中優先供給中國市場；公司也在推進優化生產設施等計劃，以期進一步提高產能。

與此同時，愈來愈多公司加入緊急生產布洛芬的行列，包括在國內醫藥工業水平靠前的石四藥集團和新華製藥。

除了布洛芬，美林出產的兒童用布洛芬混懸液和布洛芬混懸滴劑，在市場上的供應亦非常緊張。（微博＠鐵鎚美眉-）

港股上市公司石四藥集團宣布，集團全資附屬公司「石家莊四藥有限公司」，上周六（17日）與國內某製藥公司簽訂合作意向書，被委託生產布洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，生產量分別為每年10億至25億片及每年6500萬袋。

另外，新華製藥上周五（16日）透露，目前市場對解熱鎮痛類藥物需求增大，其中包括公司布洛芬原料藥及製劑等，公司正全力以赴組織市場急需的布洛芬片、維生素C片等藥品生產。

國家藥監局官網的資料顯示，目前國產藥品中，含片劑、膠囊劑、緩釋膠囊劑、顆粒劑等在內，共有558條包含「布洛芬」的獲批產品。2020年8月第三批集採的首年約定採購量數據顯示，國家擬採購布洛芬緩釋控釋劑型（0.3g）4.5億片；擬採購另一個相關品種布洛芬顆粒劑（0.1g）2284萬袋。

在以往，國內對布洛芬緩釋片的需求預估不足5億片，但前述數據與當前石四藥被委託的每年10億至25億片的布洛芬緩釋片生產規模已存在極大差距，說明目前國內對於布洛芬的需求量極大。

新華製藥出產的布洛芬。（微博＠川外川）

即使有藥廠加大產能，或加入緊急生產行列，藥物的擴產和足量供應也非一朝一夕就能解決。

某原料藥企業工作人員介紹，國內無論是原料藥抑或製劑的產量確實非常大，但完成生產需時，譬如生產400噸原料藥需時1個月，隨後會賣給製藥企業，預期大概能產出4億片布洛芬片；縱使製藥企業擁有千萬級別的產能，至少要10天生產4億片的布洛芬片。累計算來，從400噸原料藥到4億片藥片，至少要40天才能產出。

前述人士稱，目前染疾人數大增，物流、人力等各方面存在困難，供給周期變長。反觀需求端，國內現時一天消耗4億片布洛芬片並非難事，「相當於前面企業忙了一個半月，國內一天就能消耗掉，根本追不上」。

前述人士透露，受集採和前幾年國內疫情管理影響，感冒發燒類產品製劑需求下降，連帶原料藥需求也下降，不少藥廠選擇暫停生產這類產品。如果藥企目前希望能生產相關產品，還需要花時間辦理續簽，「給個2到3個月，可能就能準備好些」。

多地藥企加緊生產，加大藥品供應。圖為湖南瀏陽經開區一製藥企業生產廠房，工作人員正包裝藥物。（新華社）

另有製藥企業員工解釋，一條生產線確實可以通過調試或延長生產時間的方式再提升產能，但具體提升的空間有限，更有效的方式是新增產品線。在手續上，新增生產線毋須再報批，只要是同批號的生產即可，但新增產品線面臨更多的資源調配，包括人力問題。

除了擴產需時，不同布洛芬系列產品的相關產品產能存在差距，個別劑型的生產周期會相對更長。在原料藥產能方面，據華金證券研報統計，僅新華製藥、亨迪藥業兩家公司的年產能分別能達到8000噸、3500噸。