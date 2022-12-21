企業要求陽性患者帶病工作？　廣東人社廳回應：應當居家隔離

隨著內地疫情社會面範圍的逐漸擴大，快遞外賣運力不足、醫護短缺等，導致勞動市場急需保障用工需求。近日，有地方公司要求「陽性」患者帶病上班，還有公司稱「優先錄用陽過的人員」等。

昨日（20日）廣東省人力資源和社會保障廳明確表示，陽性患者應當居家隔離。



據《羊城晚報》報道，市民小王稱自己公司要求新冠感染者帶病上班。小王表示，12月14日，他發燒至39.5℃，由於沒有快測包無法自測，他向上司請假卻遭到拒絕稱，「要在公司測到39℃以上。」

小王所在的平安普惠信息服務有限公司佛山分公司多名員工反應，「雖然抗原顯示陽性，經理仍然要求上班」。該公司員工稱，「現在大的政策就是沒有說，確診的人可以不來上班。」針對此說法，佛山市人社部門工作人員肯定地回覆，「這是不正確的」。

新冠肺炎無症狀感染者或輕症感染者能否上班？廣東省人社廳勞動關係處副處長吳瀟雯回應，依據目前國家和廣東省的政策，陽性感染者應當居家隔離。12月17日印發的《廣東省新冠疫情防控工作指引》中明確：員工核酸、抗原結果陽性時，向單位報告並開展居家隔離；居家隔離5天之後，連續2天核酸或者抗原陰性之後再解除隔離返崗。

要如何在疫情大流行下保障職工權益？廣州市工會法律服務律師團副團長楊滿玉認為，針對比較弱勢地位的勞動者，政府部門應出台一些指導性文件，既保障勞動者的基本權益，也給企業喘息機會。

另有不少員工提到，公司要求抗原檢測結果或醫院診斷證明才能請病假。吳瀟雯則表示，實際操作中，如果實在無法出具核酸陽性證明或者抗原證明，或者社區相關證明，盡可能引導用人單位跟勞動者協商，通過提供視頻作為輔助證明。