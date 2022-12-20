01連線｜香港入境成都隔離縮短至「2+3」？酒店：不清楚相關情況

內地現時的入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」，早前有傳成都在12月9日已將入境隔離要求放寬為「5+0」，即入境者在隔離滿5天可自由離開，不必再居家隔離。

20日（周二），有多名由境外地區入境成都隔離的網民在小紅書等社交平台發文指，成都的入境隔離政策已變為「2+3」，酒店稱只需完成兩天隔離即可解除隔離自行離開，再進行三天居家隔離，其中更包括由香港前往成都的網民。

《香港01》記者向兩家成都入境隔離酒店查詢，對方均稱不清楚相關情況。成都衛健委熱線及官方12345政務服務便民熱線均回應稱未收到新通知。



在小紅書上，有網民表示在18日晚上由香港飛成都，入住隔離酒店成都天府國際健康服務中心。在20日傍晚6點多，該網民收到消息稱當日開始隔離的入境人士只需「2+3」。該網民稱，然後隔離酒店通知其可以離開，餘下3天的隔離費用退回。

另一名由尼泊爾返回成都的網民同樣在20日稱，在酒店隔離兩天後就「變自由身」了，家不在成都的也可以回家。

另外一名網民則稱，本來在21日中午才能離開隔離酒店，但20日「突然通知了現在可以解除，終於解放自由了」。

《香港01》記者向兩家成都入境隔離酒店查詢，其中一家回應稱，不清楚現在到底是「2+3」還是「5+0」，目前還未接到新政策的正式通知。

另外一家成都入境隔離酒店則表示，不清楚相關情況，目前酒店未接到準確的官方通知。

成都衛健委熱線及官方12345政務服務便民熱線則回應稱，目前入境隔離政策為「5+3」（5天集中隔離+3天居家隔離），未收到新通知。

入境深圳變「5+0」？ 消息人士：3天居家隔離形同虛設

據早前報道，有台媒引述台商消息報道，成都在12月9日已將入境隔離要求放寬為「5+0」，入境者在隔離滿5天即可自由離開，不必再居家隔離。

台媒《TVBS新聞網》的報道指，有成都台商表示，在10日收到公司通知，員工宿舍所屬的高新西區已經取消3天居家隔離，入境成都的隔離規定變成「5+0」。

此外，近日有網友聲稱在深圳的隔離酒店隔離滿5天可自行離開，毋須居家隔離3天。有消息人士向《香港01》記者透露，深圳「居家（隔離）現在基本上已經形同虛設了，沒人管你了」。《香港01》記者致電寶安區疫情防控組查詢，工作人員也明確表示3天居家隔離「已經取消了」。