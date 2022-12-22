2022胡潤中國外商投資企業百強揭曉　鴻海蟬聯榜首

胡潤研究院12月21日發布《2022胡潤中國外商投資企業百強榜暨投資大灣區指南》。榜單顯示，第一名由來自台灣的鴻海精密以總分100分居首，第二位為來自德國的大眾汽車，美國蘋果則是拿下第三。



《環球網》報道，百強企業去年在中國區銷售額累計達7.6兆元（人民幣，下同），相當於中國全年GDP的7%，同比提高1%。其中，來自歐洲的企業44家，來自美國的36家。平均每家企業年銷售額760億元，在中國共有將近300萬名員工，平均每家企業3萬名員工。

胡潤研究院列出了對中國經濟貢獻較大的100家外商，參考該企業在中國區的銷售額和員工數量兩個維度進行綜合評分。榜單的前十名分別為來自台灣的鴻海精密、德國福士汽車、美國蘋果、美國通用汽車、泰國正大、英國匯豐銀行、德國羅伯特．博世、日本豐田汽車、韓國三星電子以及德國寶馬。

2022胡潤中國外商投資百強企業榜單公布，由鴻海精密奪冠。（胡潤研究院）

《胡潤百富》說明鴻海精密蟬聯榜首，旗下富士康1988年在深圳落地，如今已成為全球最大的電子製造商和全球第一大加工廠商，是蘋果在全球最大的代加工廠。去年營收超過1.3兆元，在中國大陸擁有超過75萬名員工。鴻海精密以3,190億元的價值位列《2022胡潤世界500強》第309名。

就行業別分析，汽車行業上榜企業16家最多，福士汽車和通用汽車位居百強榜前五。消費品和醫療健康行業並列第二，分別有12家企業上榜，消費品行業排名最靠前的是LVMH和周大福；醫療健康行業排名最靠前的是英國阿斯利康和美國強生。

2021年10月，鴻海董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（中）及裕隆集團董事長嚴陳莉蓮（右）共同主持「鴻海科技日」。（鴻海提供）

消費電子行業位居第四，有8間企業上榜，蘋果和三星電子均擠進前十強榜單。這也是胡潤第二年發布該榜單，評選條件為，根據企業在中國區的銷售額和員工數量兩方面進行綜合評分。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從國家來看，來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國，前五大國家佔百強的八成多，歐洲企業整體來說貢獻最大，佔百強的44%，「要上這個百強榜，要在中國有近200億的年銷售額，以及接近5,000個員工。」