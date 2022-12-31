照顧病母20年　孝子失控喝「怎麼還不死」　幾秒後舉動讓人心酸

現今這個時代醫療技術越來越進步，人類的平均壽命也越來越長壽，而且現在不少已開發國家，逐漸步入「高齡化」社會，因此老人長照也成了社會的重要課題。最近大陸網絡流傳一段影片，江西一名男子的母親已經臥病在床20年，某天他疑似心情不佳，整個情緒大失控，甚至破口大罵，「怎麼還不死啊妳？」甚至還作勢摔打棉被，影片一出，引發各界熱議。



根據《網易新聞》等陸媒體報道，據拍攝該影片的網民透露，他住在江西某醫院，期間隔壁病床是一名兒子照顧年邁母親，男子例行性地在病床為母親拍背照料，不知甚麼原因突然情緒失控，不但用力拉扯棉被，還朝着母親用力甩過去，接着更對著其大吼，「看見妳死，想要妳死，怎麼不死啊妳？」

當下母親被兒子舉動嚇了一跳，但也沒多說甚麼。約莫過了幾秒鐘之後，男子發現母親被子似乎蓋得不舒服，因此無奈地問，「這被子蓋得不舒服啊？」接着又把坐起的母親往後推了一把，重新把棉被鋪好，繼續照顧。

該段影片曝光後，短短2天時間就超過370萬次瀏覽觀看，也引起網友們烈討論和回應；不少人大嘆這是就是「長照悲歌」，儘管還是有些人對於兒子行為不諒解，但也能體會他的心境，「兒子嘴很壞，不過....長照20年真的也不是大部份人可以做到，希望政府機構也能多一點協助」，更有人直言，這樣的案例往後恐會越來越多；其他人也大嘆，「久病床前無孝子」。

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