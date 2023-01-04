客機擋風玻璃破裂緊急折返杭州機場　官方：未發現鳥擊痕跡

1月3日，原定從杭州飛往內蒙古包頭的華夏航空客機，起飛時因機頭的擋風玻璃破裂，需折返杭州蕭山國際機場。華夏航空已證實事件，機組人員和旅客未有傷亡。

4日，民航重慶監管局工作人員表示，該航班沒有鳥擊痕跡，返航是一個正常的故障處置。



網傳消息稱，涉事航班為華夏航空G54064次航班，機型為DRJ-900LR。該航班原定昨日（3日）中午12時許在杭州蕭山國際機場起飛，下午2時40分在內蒙古包頭東河機場降落，但起飛時因鳥擊導致機頭的擋風玻璃破裂，折返杭州蕭山國際機場。

網傳涉事航班機頭的擋風玻璃破裂。（天目新聞）

《天目新聞》報道，蕭山國際機場客服工作人員稱，暫時只知華夏航空G54064次航班出現異常，但具體原因暫不清楚。

華夏航空高級公共事務經理陳女士昨晚證實，華夏航空G54064航班確實於起飛後返航至杭州蕭山國際機場，「飛機起飛階段突發故障，機組在與機場、航空公司溝通後，在考慮保障乘客安全的前提下，返航至杭州」。

涉事航班原定從浙江杭州飛往內蒙古包頭。（天目新聞）

對於網傳是因鳥擊導致擋風玻璃破裂，陳女士稱，尚無確切證據表明到底是意外、突發或常規故障，「都是網友自己的猜測」，並稱公司維修人員正趕赴杭州，將會查明飛機故障的具體原因。

她表示，機組人員和旅客未有傷亡，公司已向受影響旅客作出相應賠償，並幫助旅客更改航班。

今日（4日），民航重慶監管局工作人員表示，該航班飛機外層風擋玻璃破裂，但沒有鳥擊痕跡，返航是一個正常的故障處置，在空中盤旋是為了耗油，「他們安全返航了，落地以後也是正常的，飛機現在肯定要換玻璃，就停在那兒，機務的人員從重慶趕過去，在下數據，把風擋重新換一塊」。