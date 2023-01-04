桌球｜再多2名中國球手涉打假波被禁賽　包括全英賽前冠軍趙心童

再有中國桌球選手涉嫌「打假波」被禁賽。

1月3日，世界職業桌球與士碌架協會（WPBSA）宣布，取消中國選手趙心童、張健康的比賽資格。

中國台球協會亦宣布對前述兩名球員禁賽。



WPBSA的聲明稱，協會主席決定取消趙心童、張健康參加世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，WST），即日起生效。有關決定是早前調查中國球手涉嫌因賭博目的而操控賽果的一部份，「禁賽令」要待調查完結或所有指控結束後才會取消，二人有權提出上訴。

中國台球協會發表聲明，稱根據WPBSA通報，以及《中國台球協會紀律準則和處罰辦法》和《中國台球協會職業球員委員會管理規定》，自1月3日起停止趙心童、張健康所有國內桌球比賽資格。

中國台球協會稱，堅決反對操縱比賽、賭博等違反體育誠信和道德的行為，將依據世台聯最終調查結果做出進一步處罰。

2021年12月，趙心童在英國桌球錦標賽（全英桌球錦標賽，UK Championship）擊敗對手，取得其首個排名賽冠軍。在WPBSA的世界排名中，趙心童排名第9位，是現階段排名最高的中國選手，張健康排名第82位。

至此，已有10名中國選手涉嫌以賭博目的操縱比賽結果先後被禁賽，其中3人都是排名賽冠軍，包括梁文博、顏丙濤和趙心童。