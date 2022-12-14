桌球︱內媒稱梁文博宣布退役　否認打假波揚言爆料：把事搞大一點

撰文：袁志浩
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中國桌球手梁文博被指控威脅他人打假波，據內地傳媒報道，他私下宣布退役、否認操控賽果；並揚言要召開發布會爆料，「把事情搞大一點」。

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世界職業桌球聯會（WPBSA）早於10月27日宣布梁文博停賽，隨後在12月9日再宣布另外5位中國球手李行、魯寧、趙劍波、白朗寧和常冰玉均需停賽，6人全都遭指控涉嫌「以賭博為目的而操控賽果」。

到周日（11日），中國桌球總會亦公布即時停止前述6名桌球手所有國內桌球比賽資格。直至周二（13日），WPBSA再將「中國神童」顏丙濤即時停賽，成為第7名捲入調查的中國球手。

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梁文博據報否認打假波，並宣布退役。（Getty Images）

當中年僅19歲的常冰玉，據報聲稱自己打假波全因被梁文博威脅，自己害怕被找麻煩，只好無奈同意。而到周三（14日）內地媒體《北京青年報》引述消息，指梁文博在微信上向朋友圈子發文，否認打假波，但訊息很快就被刪除。

他十分嚴肅地道：「我梁文博本人現在說的每一句話可以有法律責任......本來想等市台聯最終給果出來才做決定，但我有點看不慣了。那咱們就搞大它。」梁文博宣布退役，退出WPBSA旗下所有比賽，「我做過的事情我會承擔一切後果，沒做過的請不要冤枉一個人，這消息誰發的，我希望有關部門好好調查一下。」

據指是梁文博於微信上發的「朋友圈」。（網上圖片）

他否認曾打假波，但沒正面回應是否曾教唆或威脅他人打假波，「至於操作比賽事到如今我可能真要好好一開一個發布會了，我要好好爆料一下斯諾克（桌球）的圈子到底是啥樣子，請大家敬請關注。」

他透露要把自己知道的所有事情公諸於眾，「既然這樣搞，那咱們就把事搞大一點」。

現年35歲的梁文博這一、兩年可謂是非多多。去年4月他曾因家庭暴力遭扣查，同年7月20日因為在英國謝菲爾德街頭向一名女性揮拳施襲，今年在法庭承認家庭暴力罪行後，6月遭世界職業桌球聯會禁賽4個月，到近日再牽涉入打假波事件。

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