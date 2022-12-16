桌球｜中國桌球假波案7人停賽　名將：若罪成他們應消失

牽涉7名中國球手的桌球假波案，世界職業桌球聯會（WPBSA）已將包括梁文博、顏丙濤在內的7人停賽。

英格蘭名將梅菲（Shaun Murphy）指，希望有份打假波的球手「永不再出現在桌壇」。



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這宗假波案涉及7位中國球手，除10月已遭停賽的梁文博外，尚有12月9日起遭禁賽的李行、魯寧、趙劍波、白朗寧和常冰玉，最新一位遭罰停賽的是中國「神童」顏丙濤，中國台球協會亦隨即暫停7人在國內比賽的資格。

顏丙濤是最新一位遭罰停賽的中國桌球手。（Getty Images）

梅菲隨後接受Eurosport訪問時，認為對於打假波的球手不應留情：「對於所有涉事者而言，無疑是相當黑暗的一天，看到這樣的消息，大家都很失望。」他強調，在有調查結果之前，7人仍是無辜，並應獲得抗辯的機會，但梅菲也認為一旦發生他們真的打假波，便應判予最高刑罰。

「任何操控賽果罪成的人，不應再存在於桌球界；若（被停賽的）任何一人真的犯了這罪，希望我們不會再見到他們。」

梅菲坦言，對於今次的假波案相當痛心。（Getty Images）

遭停賽的球員中，白朗寧被指曾在微博發文，稱是遭梁文博威脅才犯事，梅菲認為若然屬實，是十分「可怕」的事：「若有人是被逼、被威脅之下而做這種事（打假波），是十分可怕的事，必需要處理。」但他亦說，難以證實有關人士是否在壓力下才犯案。

「最理想的是他們全部無罪、重新獲得機會去證明自己，這是我夢想中的結局。」

梁文博最先遭停賽、後遭指控威脅其他球手操控賽果，但他聲稱自己沒有打假波，更要「把事情搞大一點」。（Getty Images）

梅菲如此堅持7人在定罪前仍是清白，大概源於他多年前曾遭網民冤枉。9年前的威爾斯公開賽第一戰爆大冷敗予印度球手Pankaj Advani，當時他曾遭網民質疑是否故意輸波，惹得梅菲憤怒回應：「當然不是，哎唷。真是我生涯最糟的一天，竟然被說是故意輸波。」

當時多名球手都立刻力撐梅菲，包括愛爾蘭球手Mark Allen便直指網民的質疑是廢話，「別瘋了吧！沒聽過更假的謊言了，（梅菲）笑一個吧！」

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