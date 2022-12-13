桌球｜顏丙濤捲中國桌球假波事件　遭即時停賽成第7名涉案球手

中國桌球假波事件再涉一名球手，世界職業桌球聯會（WPBSA）宣布將「中國神童」顏丙濤即時停賽，成為繼梁文博等6人後，第7名捲入調查的中國球手。



在全英公開賽展開的同一日，世界職業桌球聯會（WPBSA）周一晚（12日）宣布，主席Jason Ferguson決定將中國球手顏丙濤停賽，不准參加世界桌球巡迴賽，即時生效。聲明中寫道：「這個決定，與正在進行中的調查有關，該調查是針對以賭博為目的而操控賽果的指控。」

「直至調查有結果、或可能導致的檢控出現為止，顏丙濤都會繼續停賽，他有權就此決定上訴。直至有明顯進展為止，（WPBSA）都不會再作回應。」

顏丙濤遭停賽。（Getty Images）

顏丙濤現年22歲，曾在2017年北愛爾蘭公開賽成為最年輕進入排名賽決賽的球手，2021年更在桌球大師賽以20歲之齡封王，成為繼奧蘇利雲後的大師賽最年輕冠軍。

WPBSA先在10月27日宣布梁文博停賽，隨後在12月9日再宣布李行、魯寧、趙劍波、白朗寧和常冰玉均需停賽，6人全都遭指控涉嫌「以賭博為目的而操控賽果」。到周日（11日），中國桌球總會亦公布即時停止前述6名桌球手所有國內桌球比賽資格，並表示「堅決反對操縱比賽、賭博等違反體育誠信和道德的行為，將依據世界職業桌球協會最終調查結果做出進一步處罰」，顏丙濤似乎亦會遭同一命運。