新冠康復後仍感不適？　多間醫院推體檢套餐收費最低僅百元

內地放寬防控政策後，新冠患者數量急增。由於輕症和無症狀患者毋須隔離，可居家治療，不少康復者都擔心自己的身體狀況，選擇到醫院做檢查。

近日，有公立醫院和私立醫療機構先後推出「陽康體檢套餐」，提供包括肺部電腦斷層掃描檢查（CT）、肝功能、免疫功能等檢查，收費從百元到2500元（人民幣，下同）不等。



《北京青年報》報道，部分新冠康復者有肌肉酸痛、咳嗽、疲勞等情況，不少人因擔心身體狀況而到醫院或醫療機構做檢查。多間公立醫院和私立醫療機構先後推出「陽康體檢套餐」，主要提供肺部損傷、肝腎功能、心肌損傷、免疫力指數等項目檢查，根據所含項目不同，價格最高可達2000多元。

收費最低為唐山市豐南區中醫醫院，該醫院針對康復者的呼吸系統、循環系統和免疫系統推出4個體檢套餐。其中，體檢項目包含血常規、C-反應蛋白、心肌酶三項、肝功能三項、腎功能三項，僅收費94.4元。

收費最高為浙江大學醫學院附屬第一醫院體檢中心，檢查項目包括血壓、脈搏、氧飽和度監測等一般檢查和內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科檢查，還包括血常規及C-反應蛋白、尿常規、肝腎脂糖電解質、心肌酶譜、D-二聚體、免疫球蛋白全套、新冠病毒抗體、淋巴細胞亞群、12導聯心電圖、胸部CT、腹部彩超全套、心臟彩超檢查，價格為2500元。

山東第一醫科大學第二附屬醫院推出兩款「陽康體檢套餐」，分別收費480元及877元。有醫生稱，近兩日預約人數逐漸增多，每天大約50多人，但未需要排隊。

醫生介紹，並非所有康復者都需要體檢，若有某些症狀一直反覆，就可通過體檢排除臨床上的一些疾病，並消除相關症狀為患者帶來的焦慮情緒。同時，推出體檢套餐也能緩解科室的接診壓力。

浙江大學醫學院附屬第一醫院體檢中心的護士介紹，不少康復者會持續咳嗽或胸悶，繼而產生焦慮情緒，院方推出「陽康體檢套餐」的目的，就是通過查體、用醫學數據將患者的身體情況清晰展現，進而緩解焦慮情緒，「也能讓人們清楚地了解自己的身體情況」。

護士表示，該院1月2日才推出「陽康體檢套餐」，目前來體檢的人較少，「有的人會覺得沒必要，想走醫保到科室去看，體檢中心這邊的費用不能走醫保，2500元還是挺貴的」。

人民日報健康客戶端報道，對於康復者是否有必要體檢，江蘇省人民醫院感染病科主任李軍介紹，若患者血氧飽和度出現異常、身體不適，或基礎病引起的症狀加重，還是要到醫院接受檢查，但在當前醫療機構繁忙的情況之下，不必在感染高峰期進行非必需的體檢。