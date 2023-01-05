中疾控：3個月內由XBB.1.5等變異株引發本土大規模流行可能性低

中疾控中心4日發布訊息稱，短期內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性低。



目前本土流行的新冠病毒絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7後產生的中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水平，預期對其他Omicron變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。



中疾控中心病毒病所所長許文波表示，XBB是奧密克戎BA.2衍生的2個變異株BJ.1和BM.1.1.1的重組毒株，主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國流行。中國在2022年10月至12月，報告發現本土XBB病例16例，全部為XBB.1進化分支。近三個月以來，中國已經監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入，但BQ.1和XBB在中國尚未形成優勢傳播。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，針對近日網傳XBB毒株會引發嘔吐和腹瀉症狀的消息，一些新冠病毒感染者確實會出現嘔吐和腹瀉的症狀，但通常1-3天可以自行緩解。專家同時建議，和預防其他病毒感染一樣，還是要在個人方面加強防護，科學鍛煉，健康飲食，做好自我健康監測，適量儲備家庭常用藥。