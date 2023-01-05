1月12日起入境北京國際航班不再分流　全面恢復直航往來

臨近1月8日內地正式開關，1月4日海南航空發公告稱，據政策調整，自1月12日零點起，由海南航空執飛、所有目的地為北京的國際航班不再分流，將按照航班計劃直接落地北京。

據《界面新聞》報道，中國國際航空（國航）一名內部人士表示，上述政策適用於所有航空公司，執行時間均自1月12日零時起。這意味著，實施近三年的北京入境航班分流措施正式宣告結束。



2020年3月22日，為嚴格執行「外防輸入」防疫政策，民航局、國家衛健委、海關總署等聯合發布《關於目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境的公告（第2號）》，決定自3月23日零時開始,所有目的地為北京的國際始發客運航班均須從指定的第一入境點入境。

第一入境點包括天津、石家莊、太原、呼和浩特、上海浦東等12個城市。乘坐相關國際航班的旅客在第一入境點實施檢疫並辦理入境手續，行李清關；檢疫符合登機條件的旅客可搭乘原航班入京，腹艙所帶貨物在北京清關。

2020年9月2日，民航局再發新公告稱，自9月3日起，逐步恢復經第一入境點分流的北京國際客運直航航班。但僅有泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國家至北京的9個航班先行恢復。

此後，分流的北京國際客運航班逐漸恢復。北京市委宣傳部副部長徐和建曾在疫情防控發布會上表示，本著小幅穩妥、漸次增加，有序開放的策略，北京適時考慮擴大直航國際航班數量和人員往來規模。逐步恢復每日不超過4-5個直航北京的國際航班，人員規模在1000人左右。

近期，隨著政策調整，此前分流的國際客運直航航班將全部恢復，直降北京。

以北京首都機場為主運營基地的國航為例，截至2022年12月28日，其在北京首都的出入境國際航線共26條。此前，北京首都-洛杉磯航班第一入境點為天津、北京首都-華沙第一入境點為瀋陽、北京首都-米蘭第一入境點為呼和浩特。國航內部人士稱，1月12日起，這些入境航班都將調整為直航。