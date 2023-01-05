外交部：中方一直公開透明分享疫情資訊　冀世衛秉持科學客觀立場

世界衛生組織（WHO）日前對中國疫情現況提出質疑，指中方發表的情況不能反映事態，應該公開更詳細、更準確的訊息。

今日（5日），中國外交部發言人毛寧稱，新冠疫情發生以來，中方一直本着公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據。



毛寧表示，新冠疫情發生以來，中方一直本着公開透明的態度，同國際社會分享有關信息和數據，第一時間分享新冠病毒基因序列，為各國相關疫苗和藥物的研製作出重要貢獻。中方長期與世衛組織保持密切合作，與世衛總部、西太區和駐華代表處三級機構保持密切暢通的溝通交流渠道。

據不完全統計，新冠疫情報告以來，雙方就新冠疫情防控、救治、疫苗研發、病毒溯源等技術交流至少已經有60餘次。

毛寧表示，中國疫情防控措施優化調整以來，中方多次同世衛組織召開技術交流會議。周二（3日），中方應世衛組織的邀請，派中國疾控中心的專家出席世衛組織新冠病毒進化技術諮詢小組會議，全面介紹了中國近期的疫情形勢和變異株等情況。

今日（5日），世衛組織將舉行成員國通報會，中方已經組織專家屆時出席會議，進一步通報中國疫情防控的具體情況，並重點回應各方關切的技術問題。此外，中方各相關部門近期還通過全球流感共享數據庫，分享中國新冠病毒感染病例的病毒基因序列。

毛寧稱，世衛組織曾多次向中方表示，中方同世衛組織進行的技術交流會開得非常好，取得積極成效。中方提供的有關信息和數據有助於各國科學家了解中國的病毒演變情況，樹立了國際科學界對中國防控的信心。事實證明，中方始終本着依法及時公開透明的原則，同世衛組織保持著密切溝通，及時分享有關信息和數據。

毛寧表示，當前中國的疫情形勢可控，隨着中國疫情防控政策的調整，中方會繼續同世衛組織開展技術交流等活動，同時也希望世衛組織秘書處秉持科學客觀公正的立場，努力為全球應對疫情挑戰發揮積極作用。