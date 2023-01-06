內地新版《新冠診療方案》：不再要求集中隔離、快測可作診斷依據

國家衛健康委同國家中醫藥管理局，根據新冠病毒感染乙類乙管及疫情防控措施優化調整相關要求，結合Omicron變異毒株特點和感染者疾病特徵，組織對《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》進行修訂，形成《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》。



新版診療方案將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，不再判定疑似病例、不再要求病例「集中隔離收治」、增加新冠病毒抗原（快速測試）檢測陽性作為診斷標準，加強對重型、危重型病例中醫藥救治指導。



圖為2022年12月21日，一名醫務人員在中國北京一間治療新冠患者的發熱門診工作。（Getty）

一、對疾病名稱進行了調整

根據國務院聯防聯控機制綜合組《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。主要考慮，疫情早期新冠病毒致病力較強，臨床上大部分有肺炎表現。隨著新冠病毒不斷變異，Omicron毒株成為主要流行株後，病毒致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。因此，「新冠病毒感染」能夠更加準確地反映疾病特徵。

二、不再判定「疑似病例」

隨著診斷手段的日益豐富和診斷效率的不斷提高，目前新冠病毒感染已可通過核酸和抗原檢測等實現及時、快速、準確診斷。絕大多數情況下，不會出現因流行病學史、臨床表現符合疾病特點但病原學檢測較長時間不能明確的情況。因此，為進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，十版方案不再判定「疑似病例」。

三、增加新冠病毒抗原檢測陽性作為診斷標準

抗原檢測對於病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性。隨著抗原檢測技術的不斷成熟和檢測準確性的不斷提高，新冠病毒感染者特別是傳染性較強的感染者，能夠通過抗原檢測得到及時診斷。且考慮到多數感染者居家治療，抗原檢測操作簡便，方便感染者進行快速自我檢測。因此，十版診療方案在診斷標準中增加了「新冠病毒抗原檢測陽性」。

北京市海淀區中關村街道的一處臨時核酸檢測採樣點，醫護人員為市民進行核酸採樣。（新華社）

四、進一步優化「臨床分型」

從疾病臨床表現來看，普通型一般代表了疾病最常見的典型表現。新冠病毒早期致病力較強，相當數量感染者出現典型的肺炎表現，因此，在臨床分型上採用了「輕型、普通型、重型、危重型」的分類方式。隨著病毒不斷變異，特別是奧密克戎毒株流行以來，病毒致病力逐漸減弱，疾病特點發生了明顯變化，大多數感染者症狀較輕，發生肺炎的比例大幅降低。為更好體現疾病特點，十版方案對臨床分型進行了調整，主要根據感染者病情嚴重程度，分為「輕型、中型、重型、危重型」，更加符合臨床實際。

五、不再要求病例「集中隔離收治」

隨著乙類乙管措施的實施，新冠病毒感染者可根據病情救治需要選擇居家治療或到醫療機構就診，各類醫療機構均可收治新冠病毒感染者。為此，十版方案因時因勢調整收治策略，不再要求病例集中隔離收治。

武漢客廳的方艙醫院。（新華社）

六、進一步完善了治療方法

一、是將我國已經批准上市的抗新冠病毒治療藥物納入新版診療方案，進一步豐富抗病毒治療手段。二、是進一步完善了重型、危重型病例診斷標準和預警指標，對新冠病毒感染重症病例進行科學準確判定，同時將未全程接種疫苗的老年人加入重症高危人群，將生命體徵監測特別是靜息和活動後的指氧飽和度監測指標等加入重症早期預警指標。

三、是進一步強化新冠病毒感染與基礎疾病共治理念，強調要加強感染者基礎疾病相關指標監測，並針對基礎疾病給予相應治療，更加有利於促進患者全面恢復健康。

四、是進一步優化了兒童病例臨床表現和救治相關內容，結合臨床實際提出了兒童感染奧密克戎毒株的特點，完善了兒童重型病例早期預期預警指標，對兒童感染者可能出現的急性喉炎、神經系統併發症等特殊情況提供了治療方案。

五、是進一步完善了中醫治療相關內容。加強了對重型、危重型病例中醫藥救治指導，增加隨症用藥方法，更加貼合臨床。在此基礎上，進一步完善兒童病例中醫藥治療方案，增加針灸治療方法，結合部分患者恢復期咳嗽明顯等情況，提供了相應的中醫治療措施。

石家莊市民到藥房搶購連花清瘟膠囊。（視覺中國）

七、調整「出院標準」

新冠病毒感染乙類乙管措施實行後，不再強化對感染者的隔離管理，而是可按乙類傳染病予以診斷治療。為此，十版方案不再對感染者出院時核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據患者新冠病毒感染、基礎疾病或其他疾病診療及健康恢復狀況等進行綜合研判。

當患者病情明顯好轉，生命體征平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，可以轉為口服藥物治療，沒有需要進一步處理的併發症等情況時，可考慮出院。

八、調整醫療機構內感染預防與控制

疫情防控政策調整後，所有醫療機構都有接診新冠病毒感染病例的可能，我們在十版診療方案中對醫療機構內感染預防與控制有關內容進行了調整，使感染防控措施更加科學精准，更具針對性、可操作性。

一是進一步落實門急診預檢分診制度，做好患者分流。同時，指導就診患者和陪同人員佩戴醫用外科口罩或醫用防護口罩，提供手衛生、呼吸道衛生和咳嗽禮儀指導。二是加強診室、病房、辦公室和值班室等區域清潔消毒和通風。三是根據暴露風險落實醫務人員個人防護要求。四是規範處理醫療廢物，落實患者轉出或離院後的終末消毒。

清華大學大批學生示威抗議，悼念11.24新疆烏魯木齊封控區大火死難者。（Twitter）

內地2020年四次公開調整防疫政策

內地去年(2022年)先後四次公開調整防疫政策，分別是6月發布的《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》將原有的對密切接觸者及入境人員的「14+7」隔離措施調整為「7+3」，即是7天集中隔離+3天居家健康監測。

從十大「中國製造」防疫詞 看靜默到放寬的步步轉變｜走吧！2022

11月，官方又發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》再次調整隔離政策至「5+3」，即是5天集中隔離+3天居家隔離。12月發布的防疫「新十條」措施又稱，具備條件的無症狀感染者、輕症患者、密切接觸者均可採取居家隔離。

12月26日，國家衞健委宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案。方案解除對新冠肺炎的甲類傳染病防控措施，屆時取消入境核酸檢測的要求、入境者不用進行集中隔離，亦不再判定新冠病毒感染的密切接觸者。新冠病毒將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。