新冠藥物輝瑞Paxlovid是否會與降糖藥物衝突？　專業醫生解答

內地新冠病毒流行，輝瑞Paxlovid一度成為備受矚目的藥物。但該藥的最佳使用時間為出現症狀後5天內，且可能會與其他多種藥物間存在一定的相互作用。有糖尿病患者表示擔心：輝瑞Paxlovid和降糖藥物之間會不會存在衝突？

對此，專業醫生表示，抗新冠病毒藥物服用期間不影響日常的降糖治療。



上海市醫學會糖尿病專科分會第八屆青委會副主委、上海市第六人民醫院內分泌代謝科主任醫師於浩泳在接受《澎湃新聞》採訪時表示，Paxlovid藥物和目前臨床上使用的降糖藥包括口服藥和胰島素、胰島素類似物、胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑等均不衝突。也就是說，抗新冠病毒藥物服用期間不影響日常的降糖治療。其他抗病毒藥物如阿茲夫定、莫納皮拉韋也不會和降糖藥物之間發生衝突。

於浩泳同時指出，若糖尿病患者出現血糖明顯升高、噁心、嘔吐、甚至意識障礙等表現，需要警惕糖尿病酮症酸中毒（DKA）及高滲綜合徵等急性並發症。糖尿病控制不佳通常是新冠感染的危險因素。如果糖尿病患者合併了新冠病毒感染，則應適當減少降糖藥物或胰島素的劑量或頻次，增加血糖監測頻率，既要預防低血糖，也要預防嚴重高血糖和糖尿病酮症酸中毒（DKA）等並發症。