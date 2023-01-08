春運首日全國鐵路發送旅客621萬人次　環比增長18%

2023年春運從1月7日起正式開始，至2月15日結束，共40天。據《中國新聞網》報道，作為防疫政策調整後的首個春運，今年春運的客流量有顯著回升，總體上比較平穩。春運首日（7日），全國鐵路發送旅客621.7萬人次，環比增長18%。而春運首日疊加除夕火車票發售，也使得部分熱門線路車票十分緊俏，旅客出行半徑也達到三年來的峰值。



據國鐵集團客運部負責人介紹，今年節前高峰日，最高可開行旅客列車6077對，節後高峰日，最高可開行旅客列車6107對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11%。

此前，春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光指出，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

1月3日，在上海虹橋動車運用所，探傷工（右）對動車組輪輞輪輻進行探傷作業，保障春運安全。（新華社）

1月3日，動車組機械師在上海虹橋動車運用所檢查動車組車頭，保障春運安全。（新華社）

部分熱門線路火車票十分緊俏 一度秒空

同程旅行數據顯示，７日早晨8點，除夕火車票剛開始發售，許多熱門段列車車票已顯示為「候補」狀態。除夕火車票熱門線路最熱門的五條線路分別為：深圳-廣州、廣州-重慶、廣州-達州、廣州-南寧、北京-哈爾濱。

出發地排名靠前的城市主要有北京、上海等一線城市，熱門目的地為鄭州、成都、西安、重慶等城市。預訂客流以回鄉人群為主，其中24-30歲年齡組佔比最高。

攜程平台數據顯示，相較2022春運鐵路出行平均半徑和飛機出行平均半徑，截至1月7日9點，2023春運分別同比增長達72%、43%，旅客出行半徑達到三年來的峰值。

面對春運客流量的新形勢和新變化，航空公司也加大了運力投放。以東航為例，今年春運計劃投入飛機753架，計劃的日均班次超2900班，計劃執行加班航班6000餘班，計劃投入的客運座公里已恢復到2019年春運水平的87%。

春節元素頻現 佳節氛圍濃厚

春運首日，不少旅客在旅途中看到頻頻出現的春節元素裝飾，在體現人文關懷的同時，也烘托出濃厚的節日氛圍。春聯、中國結、福字等春節元素成為春運路上一抹溫暖色彩，多地交通運輸客運段都為旅客準備了年味滿滿的裝飾。

1月7日，在瀋陽客運段擔當的丹東開往北京朝陽的G3692次列車上，一場主題聯歡活動正在上演。（科技日報）

北京首都機場以「玉兔」為靈感，打造「玉兔納福」等兩處主題景觀，並在航站樓扶梯等多個地方裝飾了「春節禮迎風景線」新年招貼。

列車上各種春節元素營造出濃濃的節日氣氛，令人感歎熟悉的春運又回來了。（北京日報）

杭州客運段的多趟列車則貼起了中國傳統裝飾窗花，並掛上串串燈籠，還為旅客送去春聯和福字，在體驗中國傳統文化的同時，也能感受到熱鬧的節日氛圍。

上海站在各站區設置綠植景觀、懸掛紅燈籠、中國結，開展送春聯、送福字活動。此外，上海客運段還特製作兔年kt板供乘務人員與旅客們展開互動、打卡拍照。