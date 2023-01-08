深圳核酸收費超物價標準27倍遭批　官方：費用含出國專用英文報告

隨著今日（8日）內地開放國門，內地居民赴海外旅遊訂單暴漲。但由於美國、日本、韓國、意大利等國家對由中國赴當地遊客實行防疫限制，需提交核酸陰性證明、落地強檢等措施；內地部分醫院應此開設「出境核酸檢測」業務，並出具中英文報告。然而高昂的檢測價格引來民眾不滿。



據《極目新聞》報道，1月6日，廣東深圳多位市民因出國需求，在深圳恆生醫院做出入境核酸檢測，但繳費時發現收費超過245元（人民幣）。該醫院表示，（普通）核酸門診關閉後，僅提供出入境人員核酸檢測服務，價格為250.7元；其中包含216元服務費，12.7元核酸費用及22元醫師掛號費。定價已向物價局報備。

據公開物價顯示，深圳市新冠核酸單人單檢價格每人份不超過13.5元(其中檢測服務費每人份不超過9.5元)。該醫院收費已超過標準價格27倍。深圳市衛生監督局回應稱，200多元的核酸價格為出國專用中英文報告；民營醫院系公示定價後自主收費，市民有權選擇是否到醫院就診；若就診前醫院未告知價格，市民有權要求退費或投訴。

恆生醫院國際部工作人員表示，由於收到顧客反應收費太高，目前已暫停出境核酸檢測業務。並告知已預約的市民，可選擇其他醫院。此前因出境人員增多，醫院便開放此項業務，後期是否再恢復，則需等醫院通知。

除深圳外，青島一家醫療機構亦設置出境核酸檢測業務，為市民提供「單管」採樣服務，並出具中英文版核酸檢驗報告單。預約頁面顯示，掛號費用為50元。醫院工作人員表示，完成掛號繳費後，還需出示護照、身份證等證件，若需要中英文報告可在檢測結果出具後自行下載。