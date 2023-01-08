上海浦東機場貨機起火原因查明　貨主瞞報托運消毒片高溫下自燃

2020年7月，埃塞俄比亞航空公司一架貨機，在上海浦東機場準備離港時，貨艙突然起火。

經過近2年半的調查，調查組近日認定貨機最大可能的起火原因，是主貨艙中裝載的二氧化氯消毒片劑在高溫、潮濕環境中自燃，引發火災。



事發經過

2020年7月22日，埃塞俄比亞航空公司一架編號為ET-ARH的波音B777-200LR全貨機，準備從上海浦東經重慶飛往埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。貨機裝載了69.3噸貨物，準備運往非洲、南美洲等地，貨物在裝載過程中沒有出現異常。

當日下午3時14分，機組人員通知浦東機場飛機主貨艙出現火警，需要消防車輛；3時19分，機組再次聯繫地面管制，催促消防車儘速到來；3時21分，機組在地面發出航空器最高遇險信號「MAYDAY」，稱飛機起火需要消防救援。

3時25分，浦東機場消防車到達306機位，但消防報告現場未發現冒煙和明火。飛機左前登機門和貨艙門隨後相繼被打開，機組人員陸續撤離，3時35分飛機主貨艙出現明火，消防開始滅火，直至傍晚6時14分，火勢才得以控制。

飛機故障、鋰電池起火等原因被排除

中國民用航空華東地區管理局調查後，發現機身上半部多處燒穿，主貨艙內部嚴重燒損。下半部機身主體結構及設備有過煙情況，可能存在熱損傷。飛機外側機翼區域、發動機區域、起落架區域等機身部位均未見明顯過火、過煙痕跡。

浦東機場的閉路電視紀錄顯示，從主貨艙報火警至主貨艙門開啟有濃煙冒出期間，機身相關部件沒有煙霧溢出。機組人員也反映，除煙霧報警外未發現有其它警告或故障信息，飛機自身故障引發自燃的懷疑被排除。

貨運倉單信息顯示，起火貨機主要裝載口罩、體溫計、防護服等防疫物資，部分貨物含有鋰電池，包括收款機、網孔式霧化器、車載式硬盤錄像設備和潔面儀。經查，相關商品的外殼、外包裝受損，但內部電路板基本完好，鋰電池相關物品等起火均確認為外火所致，鋰電池起火導致飛機自燃的懷疑被排除。

現場勘查顯示，飛機主貨艙PR位的貨物燒損情況最為嚴重。經查，除了放過含有鋰電池的收款機，該位置曾存放含有二氧化氯的納米緩釋潔淨材料。調查組排除人為破壞、夾帶火種、鋰電池起火、航空器電氣起火等原因，最終確定起火物品為二氧化氯消毒片劑。

防疫用品自燃起火

《上游新聞》報道，機上含有二氧化氯的貨物由浙江某地的徐某購買並託運，貨物主要用於防疫消毒，在國內採購後準備空至南美洲某國。

2020年6月22日，徐某與國內的供應商簽訂二氧化氯消毒機和含有二氧化氯的消毒用品「消毒盾」購買合同，隨後委託他人支付貨款，並以快遞方式發送給收貨人。航空貨物運輸統計顯示，涉及二氧化氯的貨物共96箱，包括共10000小包消毒粉劑及100袋二氧化氯消毒片劑的混合包裝等。

貨主提供的上海化工研究院作出的貨物鑑定證書顯示，涉事的納米緩釋潔淨材料（含1%二氧化氯吸附於納米材料上）為「非限制性貨物」，納米緩釋潔淨材料（粉末顆粒）為「危險品」，危險性為「氧化劑（主），腐蝕性（次）」 。

調查人員發現，事發當天上海的氣溫最高超過34°C，國內航空貨站普遍使用露天堆放方式，經實驗顯示，貨物累積的貨板內部最高環境溫度可達近80°C，起火點PR貨板處發現的二氧化氯消毒片劑在高溫、受潮的條件下，具有自燃危險性。

調查人員進行了模擬實驗，證實在相似的氣象條件下，堆垛內部的溫度遠高於環境溫度，薄膜內側會出現結露現象，同時因為散熱不利，具備發生自燃的充分條件。調查組判斷，本次貨運起火的最大可能，是由於機載的二氧化氯消毒片劑自燃引發火災。

模擬實驗證實，堆放在露天的貨物堆垛內部溫度最高可達80°C。（上游新聞）

物流托運瞞報

為何「危險品」可送上飛機？調查顯示，貨主向托運單位提供的貨物品名為「智能噴霧機、二氧化氯消毒盾、二氧化氯消毒劑、 包裝袋和封口機」，後者明知貨物包含的化工品對應有兩份鑑定證書，鑑定結論分別為「非限制性貨物」和「危險品」，但最後僅申報了「納米緩釋潔淨材料 （含 1%二氧化氯吸附於納米材料上）」，未如實申報貨物中實際包含的危險品消毒粉劑、二氧化氯消毒片劑等，涉嫌瞞報貨物品名，以非危險品品名托運危險品。

調查組發現，相關二氧化氯製品在事發前兩天進行進場安檢時，安檢人員曾關注到貨物中有疑似化工品的顆粒狀物質。開箱安檢人員曾核對貨物外包裝嘜頭和運輸文件，確認貨物品名和運輸文件一致，經核對嘜頭、圖像、運輸文件一致後，安檢人員對該箱貨物放行。

對於浦東機場貨運安檢的工作是否涉及違規，調查組回查了含有二氧化氯貨物通過X光機的圖像，圖像顯示相關可疑區域與納米緩釋潔淨材料《貨物運輸條件鑑定書》中「樣品外觀」一欄描述的顆粒狀吻合，機場貨物安檢的操作符合《民用航空安全檢查工作手冊》 要求。

經查，調查組認定最大可能的起火原因，為主貨艙中裝載的二氧化氯消毒片劑在高溫、潮濕環境中自燃，引發火災。此外，事件中還存在浦東機場機坪管制人員沒有將緊急狀態、貨艙起火等信息進行準確、完整傳遞、埃塞俄比亞航空機組沒有按手冊處置貨艙門、沒有執行應急撤離情緒等情況，航空器存在更多的風險隱患。