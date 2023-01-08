張文宏：中國疫情將與世界同步　進入季節性、地方性流行階段

今日（8日）內地正式將新冠調整為「乙類乙管」，但對於疫情防控、毒株變異、老年人保障等問題，民眾似乎仍存在較大擔憂。昨日（7日）在第二屆光華論壇上，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏作主題演講表示，中國在進入新冠大規模流行第一波後，將逐漸進入地方性流行階段，與世界「同步」。



有許多觀點將新冠認為是「大號流感」，那麼新冠能否像流感一樣，從全球大流行演變為地方性流行？張文宏給出肯定回答稱，在一些國家，經歷了新冠的大規模流行後，目前超額死亡人數已大幅降低。

他以新加坡和美國做對比，新加坡超額死亡已接近為零，新冠病死率近期也非常低。而這得益於在Delta流行期間，絕大多數老人完成了3針疫苗接種。而Omicron在美國的致命性強，與美國老年人疫苗接種率不夠高有密切關係。

張文宏還解釋，疫苗即使在6個月後抗體水平降低，但在遇到Omicron入侵後，仍會觸發免疫反應，免疫細胞的「記憶力」很強。因此他呼籲，應盡快將60歲以上老年人疫苗接種率提升至90%。

保障用藥才能防止醫療擠兌 中藥是中國人的額外輔助

當前內地醫療資源不足、藥物緊缺，甚至止瀉藥都成為搶購藥品之一。張文宏對此表示，相關部門應根據各省市摸底的高危因素人群基數，盡快完成藥物儲備。「基層要有藥可用，這樣才能防止二級、三級醫療資源擠兌。」若抗病毒藥物能夠百分百覆蓋高危患者，將有效降低重症率。

張文宏強調，「中藥會給中國人帶來額外的輔助療效。」在感染後的「黃金72小時」內，社區衛生服務中心應首先利用抗病毒小分子藥物，同時採用氧療、中藥和低劑量的激素進行治療。

「我相信，中國具備把新冠疫情變成地方性流行的能力。」張文宏表示，中國內地如今進入了大流行高峰期第一波，隨著醫療資源的逐步到位，將過渡到地方性流行階段。「最終的結果很可能是全球趨同，就像流感一樣，成為季節性流行病。」