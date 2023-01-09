反擊美國針對中國旅客入境限制　外交部：中方將採取對等措施

1月8日中國開放國門，入境人員不再需要落地核酸及強制隔離，但美國、日本、韓國等國家卻開始對由中國出發旅客進行限制措施。但近來新冠XBB1.5在美國蔓延，中國又是否會針對美國的情況採取應對措施？

今日（9日）外交部例行記者會上，發言人汪文斌對此表示，「少數國家執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方將採取對等措施」。



汪文斌表示，中方發布新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎。但也有少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施。對此中方以最大的誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通，詳細介紹了中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內的疫情形勢。

「但令人遺憾的是，少數國家罔顧科學和事實，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並將採取對等措施。」汪文斌表示，我們再次呼籲各方從事實出發，科學適度製定防疫措施，避免將防疫政治化。中方願繼續與各方保持密切溝通，因時因勢不斷優化調整防疫措施，共同為便利中外人員往來，促進團結抗疫和世界經濟復蘇貢獻力量。