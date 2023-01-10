傳百度智能駕駛事業群大幅度裁員　智能交通事業部員工無花紅

2023年，全球總體經濟依然低迷。自蔚來汽車開年伊始宣布團隊調整後，近日，百度也被傳出旗下智能駕駛事業群（IDG）正在裁員的消息。



今日（10日），有業界內消息指，百度智能駕駛事業群（IDG）正在進行人員裁撤。此次裁員集中在智能交通事業部（ACE）下屬的車路協同、智能網聯和智能交通業務部，裁撤比例較大。知情人士透露，智能交通事業部（ACE）已被通知全員沒有年終獎。

資料顯示，百度智能駕駛事業群（IDG）成立於2017年3月，由自動駕駛事業部（L4）、智能汽車事業部（L3）和車聯網業務（Car Life etc. ）共同組成。智能駕駛是百度主營業務三大增長引擎之一，包括智能駕駛（高精地圖、自動泊車與自動導航）、智能電動汽車及Robotaxi及搭載DuerOS智能助手的小度智能設備及AI芯片開發。

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此前，百度董事長兼首席執行官李彥宏曾在Create AI開發者大會表示，百度的智能交通解決方案通過對交通網絡的智能化改造，可以將通行效率提升15%-30%。他預測，智能交通方案可以使中國一線城市到2027年不再需要限購限行。到2032年時，可以通過交通效率的提升，基本解決塞車問題。