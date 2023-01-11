輝瑞Paxlovid價格過高未納醫保　CEO：中國報價不應低於薩爾瓦多

輝瑞與中國就Paxlovid在華定價的談判已經中斷。據路透社報道，輝瑞公司首席執行官艾伯樂（Albert Bourla）1月9日在舊金山討論會中指出，與中國醫保談判破局是因為中方提出的輝瑞Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）採購價格低於多數中低收入國家提供的定價。



艾伯樂指出，「他們(中國)是世界第二大經濟體，我不認為他們應該支付比薩爾瓦多更低的價格。」



美國輝瑞公司生產的口服藥物Paxlovid。（新華社）

去年（2022年）2月輝瑞Paxlovid在內地獲批上市後，Paxlovid一直受到全民關注，甚至一度在市面缺貨，還有印度造的仿製藥在黑市流竄。1月8日，醫保局通告，2022年國家醫保藥品目錄談判正式結束，最受關注、外界期盼能納入醫保的輝瑞特效藥Paxlovid最終未能納入中國醫保目錄，民眾仍須自費購買。

《觀察者網》指出，早前內地網購平台一盒Paxlovid價格為2300元（人民幣，下同），後調至1890元/盒。隨著1月6日醫保談判進入第二日，有業內消息稱，Paxlovid將於醫保談判後將價格下調至700元/盒。

不過據《財新》引述權威管道人士說法，輝瑞公司在1890元這個價格基本上沒降，並非網傳報導的600多元，《21世紀經濟報導》同樣透過消息人士獲取相同消息。

《紅星新聞》引述券商分析師，他表示，輝瑞希望的價格在800到1000元。對於談判失敗的結果，他認為這也符合跨國藥企參與醫保談判的風格，其需要維持其全球定價體系。

據了解，全球價格看Paxlovid在美國由政府採購，一盒定價530美元，歐美國家早期採購價約落在600到700美元之間。

輝瑞仿製藥高達1.6萬元

內媒報道，目前原版Paxlovid在內地詢問代購的報價為1萬元（人民幣，下同）以上，其中最高價達1.6萬元。原版Paxlovid的市場銷售指導價為2300元，即漲價了近6倍。因此內地除了原本的Paxlovid外，還有部分來自印度、柬埔寨、老撾等地的各類仿製藥。

其中，最為暢銷的則為綠色包裝的Primovir以及藍色包裝的Paxista，均為印度生產，也為大眾所簡稱為「綠盒」與「藍盒」版本。

路透社曾引述消息指，國家藥品監督管理局去年12月起一直與輝瑞商討可在中國生產Paxlovid仿製版。

1月10日，輝瑞中國官方澄清，允許中國強仿Paxlovid的消息不實，輝瑞將推動Paxlovid在中國生產，最快3至4個月就可實現。