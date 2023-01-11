輝瑞價格過高遭棄　中國轉購默沙東每瓶1500元　首批十萬盒已抵滬

日前，輝瑞與中國醫保局價格談判崩盤，未能成功被納入醫保名錄。這也意味著民眾仍需自費承擔價格高昂的Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）。

綜合內媒報道，作為中國第二款上市的進口新冠小分子口服藥，美國默沙東莫那比拉韋（莫努匹韋/Molnupiravir）在中國的首發報價已出爐，將以低於海外主要國家的價格——每瓶1500元（人民幣，下同）在中國銷售。



昨日，天津市醫藥採購中心通告顯示，莫那比拉韋膠囊每瓶（40粒）首發報價是1500元，進口到岸價（不含稅）介於1100 元和1200 元之間，而在美國、日本、韓國等主要國家是712美元（約合人民幣4800元）。

莫那比拉韋膠囊在中國的報價，不僅是主要國家的1/3，亦低於輝瑞Paxlovid的價格——在中國部分地區的臨時醫保支付價為1890元/盒。

莫那比拉韋膠囊在中國的報價是主要國家的1/3。

去年11月，第五屆中國國際進口博覽會上，美國默沙東藥廠（Merck & Co.，或稱默克公司）與國藥控股份銷中心有限公司，就抗新冠病毒口服藥物莫那比拉韋（Molnupiravir）在華進口和經銷事宜簽署協議。

日前，國藥控股副總裁蔡買松在上海兩會現場表示，「樂觀估計，默沙東的新冠口服藥莫那比拉韋有望於春節前在國內市面上進行銷售。」1月4日凌晨，首批10萬盒已抵達上海，每日將陸續到貨，後續亦會持續進口。接下來只需給藥物貼上中文標籤，即可覆蓋全國。

據介紹，莫那比拉韋與輝瑞Paxlovid的治療靶點不同，前者屬於RNA聚合酶（RdRp）抑製劑，通過阻斷新冠病毒RNA依賴的RNA聚合酶的合成，達到抑製或清除病毒的作用；後者屬於屬於3CL蛋白酶抑製劑，通過阻斷新冠病毒3CL蛋白酶的活性，從而破壞病毒RNA的複製過程。

從藥物的產品使用上來看，據新冠感染診療方案（第十版）介紹，莫那比拉韋適用人群為發病5天以內的輕、中型且伴有進展為重症高風險因素的成年患者。用法為800毫克，每12小時口服1次，連續服用5天。不建議在妊娠期和哺乳期使用。