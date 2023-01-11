三亞皇后灣沙灘驚現屍體　證為16歲失蹤少年　一家四口遊客全溺亡

上周六（7日），海南三亞3名遊客在海棠區后海村游泳時遇溺身亡，同行一名16歲少年一直失聯。

三亞市海棠區應急管理局工作人員透露，昨晚（10日）搜救人員尋回失蹤少年，但已無生命體徵。據悉，4名遇溺者是一家人，來自甘肅蘭州。



微博@點時新聞報道，昨晚8時許，有人在三亞市海棠區皇后灣沙灘發現一具屍體。目擊者稱，自己在海邊散步時，在遠處發現有人影躺在沙灘邊，一直遭海水拍打卻不見移動，於是報警。

他表示，屍體出現位置在海邊的酒吧街，所以很快就被發現，「如果是在前幾天發生溺亡事故的海域，那邊人少，估計沒那麼快被發現」。

有人在三亞皇后灣沙灘發現一具屍體，疑為落海後失聯數天的16歲少年。（微博＠點時新聞）

海棠區應急管理人員介紹，事發海域是一處網紅打卡點，現場有告示牌和巡邏的工作人員，以告知遊客此海域危險，禁止落海。

《奔流新聞》報道，不幸溺水的四人為甘肅蘭州的一家人，在蘭州城關區灘尖子經營一家煙酒店。 家屬別女士稱，其丈夫王先生和家姑、兒子及弟弟近日去三亞旅遊，她留在蘭州照顧生意，未料發生意外。

警方向別女士提供的閉路電視紀錄顯示，1月7日下午2時57分，丈夫等4人從海灘進入海中，附近海域還有其他遊客游泳。4人不斷向前游泳，海浪逐漸變大，不久後遇溺。

別女士認為，丈夫等4人肯定是見其他人在海中游泳，才決定落海。根據閉路電視紀錄，事發海域附近沒有警示標識和安防人員。別女士曾走訪事發現場，發現在距離家人落海處很遠的地方才有一塊「禁止下海」的警示牌，但牌上內容已殘缺不全。

海棠區應急聯動中心工作人員表示，雖然附近海域有管理人員，但由於遊客太多，不能做到一一提醒。