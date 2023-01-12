通關｜清華港生補回失落的「儀式感」　創業者難忘公司士氣低落時

三年疫情，滄海桑田，不但打破過去習以為常的生活狀態，令親友之間見上一面都成奢望，甚至人生軌跡亦告改變。然而事過境遷，1月8日，中港落實首階段通關，令兩地人流得以擺脫重重限制，再度自由地交匯。近日，《香港01》採訪了四名長居內地、皆正值生涯規劃或職業發展關鍵期的年青港人，讓他們回眸通關前後這段時光的心路歷程，談及那一度「重門深鎖」的關口，在他們這一代中留下何種面貌的印記。



他們當中有的就學清華園，卻因瘟疫未能讓至親見證自己在最高學府的入學日，還耗時足足兩年，只為完成教師資格證的認定；有的則初生之犢不畏虎，在疫情期間創業，成立研發人工智能的科技公司，卻未料長期清零政策及封控甚至影響了員工情緒。雖然背景不盡相同，但不變的，是對親友、故鄉的思念，亦因此，通關消息甫出，眾人紛紛釋懷，不用再為家人趕不上畢業季的尾巴而憂心忡忡；也能再次提起鏡頭，自在地回來記錄「我城」歷經大流行數載後的變化，享受在家的每一刻鐘。



為圓教師夢耗時兩年 通關後補回錯失的「儀式感」

2020年是疫情在全球範圍大爆發的元年，當時誰也說不準曾經熱鬧的關口到底要等多久才得以復常。港生Shary便是在如此背景下踏上新旅程，當年9月入讀清華大學教育學碩士課程的她，在8月尾獨自坐飛機到北京準備入學事宜。時逢22歲生日和研究生入學儀式，可正值大流行期間，嚴控的關口，令身在香港的家人未能親身和她慶生、親眼見證她入學。

近月，通關風聲漸起，由去年11月份開始，Shary就陸陸續續會訪問新聞網頁關注最新消息，而在得知終於通關，可以返到闊別近三年的家鄉後，激動的心情不言而喻。對將在今年6月畢業的Shary而言，通關的時機別具意義，她坦言，當年見到同樣入學的內地同學都有父母親陪同在清華園門口合照，內心還是很羨慕的，而現在父母家人都可以到北京見證她的畢業儀式，補回這個「儀式感」。

除了錯失與家人分享重要時刻的機會，對於自本科以來就是讀教育學專業，以後想從事教育行業的Shary而言，封關在另一層面尤其成為夢魘。這要由2019年說起，此前，港人在內地考取教師資格證是沒有相關政策的，直到當年，港人可以報考該證，Shary就成為了比較早考取這個資格證的香港人士。

按照內地教師資格證的認定流程，港人是需要聯繫香港警署，開具在港的無犯罪紀錄證明（良民證）作為重要的認定材料，方可完成整個認定流程。可由於之前沒有太多港人考證，所以內地相關部門沒有提供支持的經驗，她也只能自己打聽。

據Shary介紹，開具這個證的途徑有二，一是自己親自返港遞交申請，二是在北京準備齊申請材料，由她的在港代表代為提交。第一種途徑受限於未能通關，第二種途徑則受限於她在港的家人不太熟悉流程，但第二種途徑無疑是更大概率完成的，所以她就花時間準備齊申請資料。

不過難關還是出現，其中有一項重要的資料，是她的指紋（指模）資料，但內地公安機關無法幫她印取指模。後來她致電駐京辦尋求幫助，對方建議可以找公證處完成認定。由於北京同樣處於疫情下辦公時間有所調整的時期，故她在公證處做指紋公證、準備齊全材料、寄回香港、找到在港代表、完成資格認定、拿到證書......整個流程耗時了兩年的時間，「非常不易，所以得到的證書無比珍惜」。

中港1月8日恢復免檢疫通關。（鄭子峰攝）

作為一個鍾情於紀錄生活的人，Shary在香港的時候，就有在社交媒體平台上更新一些自己在港生活VLOG的習慣。在北京、在清華讀書後，她都會紀錄一些在京讀書的港人生活，「是件很有趣的事情，內地和香港的朋友都可以從我的VLOG看到不同文化、不同生活，去增進理解、增長感情，是很有意義的事情」。

通關之後，她想回香港，用自己的鏡頭多紀錄一些家鄉有趣的事物，比如從小吃到大的茶餐廳、比如有很多童年回憶的九龍公園等等，「想享受在家的每一刻鐘，記錄家鄉的變化」。

險因過關問題趕不上入學 大一港生：通關後帶父母到京

同樣在疫情期間到北京升學的港生還有Carmen，更加年輕的她，現時只是中國政法大學法學專業的大一學生。

就封關對自身的影響，Carmen同樣感慨萬千。她表示，去年當知道被大學錄取時，她很高興很期待到新環境體驗，但當她開始申請過關，抽籤又一直抽不中，真的非常沮喪。由於辦理入學有時間要求，若本人沒有親自到，會被視為放棄學位，因此當時她很害怕沒有辦法及時辦理入學手續，而錯過了在法大讀書的機會。

Carmen險因過關問題趕不上入學。（受訪者提供）

另外，未通關時，香港的來回機票以及再返回內地的隔離費用都很貴，成本太高了，同時礙於過關要抽籤，父母一直沒有機會到她學校附近，看看她平時活動的環境，以至於每到假期，她都只能自己留在內地租房，一個人過聖誕節，甚至因為封關、封校，而沒有人和自己慶祝生日，從而第一次度過了自己一個人過的生日。

好在這些日子，平時就比較獨立、父母也是一直不在身邊的她都能順利撐過。得知通關時，Carmen非常激動和感動，計劃在今年暑假返回香港。比起內地，更喜歡香港工作環境的她希望趁假期返回香港做實習，而暑假過後開學，亦可能會帶父母一同到北京，看看她的學習環境，「另外就是我的爺爺年邁，之前一直很擔心有什麼事情不能及時回去，現在通關會少了很多擔心」。

上班族：內地網絡終於派上用場

與Shary及Carmen不同，去年在北京大學政治學碩士畢業的Jacqueline已是一名不折不扣的上班族，現在香港工作，負責在公司處理聯絡工作，因此對職涯發展的體會尤其深切。

Jacqueline去年北大碩士畢業，卻未能參加畢業典禮。（受訪者提供）

她介紹，近年來，公司開始發展內地業務，她也因此有幸加入到團隊。鑑於職位特質，本身她應該可以經常來往內地，但初入職幾個月，因為封控，公司對於回內地工作的安排很嚴謹，基本取消所有訪問內地的業務和工作，疫情趨勢尚未明朗下，她也不了解自己有沒有機會外派到內地工作。

她又指，本身加入這所公司，是希望可以運用到自己在內地的網絡還有專業知識。然而，疫情本身是有一定抑制性，公司在工作安排和計劃上只可以持觀望態度，減慢進度。這一切，讓初出茅廬的她在適應和投入工作上增添了很多挑戰和未知數。

本身對回京並沒有很大期望的她表示，隨著通關的消息出來，公司也可以開始安排新年後的工作，代表現在工作將會回到疫情前的彈性和高效，對於推進內地業務可以有更實在的計劃，對於她的職業發展有很好的幫助。

Jacqueline認為，通關對其職業發展有很好的幫助。（受訪者提供）

另一方面，6年的內地生活，少不免建立了很多的需要長期聯繫的工作關係，更是留下需要處理的個人賬務問題。目前對Jacqueline而言，除了需要處理內地的各種繳費業務外，更需要更新內地居住證，「過往因為封關，一切事情都被擱置下來，通關後，處理各種事情就更加彈性了」。

此外，即使封關，也有塞翁失馬，焉知非福的時候，那就是與同學的關係變得更深厚。已畢業的她仍充滿感激地憶述，臨近碩士畢業季時，在港的她需要處理離校和遞交畢業論文的任務。她只能拜託同專業的同學，從收拾行李到寄送，由列印論文到遞交至學院，幫她一手包辦。她最後慨嘆：「封關不單是讓家庭分隔兩地，更是讓很人失去了工作和學習的機會。這個關口的開放，除了象徵開放，更是象徵團聚。」

港青企業家信難關後大有所獲

疫情三年，許多沒有雄厚財力支撐的中小企紛紛支撐不住，但即使在未來的不確定性下，仍有人選擇迎難而上。港人Kenny便是在2021年7月和好朋友共同成立了一間研發人工智能的科技公司，準備在這大時代下幹一番事業。

雖然比起一些行業，科技業受疫情的衝擊已相對較少，Kenny公司的工程師們能在家中辦公，保持業務運作。不過Kenny透露，長時間的封控，也間接影響員工們的情緒，導致效率較低，也影響了整體研發進度。幸而，關口重新開放，方便了他往返香港與北京，甚至去國外出差，考察也能方便許多。

Kenny在內地經營研發人工智能的科技公司。（受訪者提供）

作為年輕的香港創業者，在通關之前，至親卻未能在身邊親自見證著自己的事業發展，會對此感到遺憾嗎？Kenny直言，網路科技的快速發展拉近了日常交流，他和家人經常通話和視訊，分享日常生活和創業歷程，故此沒有太大感受，不過兩年未見，實屬想念，其父母得知即將通關時，就立馬打電話給他，希望他可以早日回港。

他又指，由疫情開始至今，不只自己困難辛苦，大家也過得很艱難，只能從中自我學習，調試情緒，享受當下，當度過這次難關後，相信會大有所獲。以往每年都會和家人們一起旅遊，放鬆心情的他，正計劃着趁着假期帶着家人們出國旅遊。