「不結盟、不對抗、不針對第三方」　外交部長秦剛定位中俄關系

中俄外長1月9日首次通話，中國外交部長秦剛這句話頗有深意， 「中俄關系建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，我們願同俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關系推向前進。」

2022年9月15日，時任駐美大使秦剛訪問位於密蘇里州密西西比河之濱的聖路易斯市，出席聖路易斯-南京姐妹友城43周年紀念活動，併為當地棒球隊紅雀隊主場比賽開球。(中國駐美國大使館網站)

從兩年前中國外長談及中俄關系時表述的「中俄戰略合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限」，到俄烏戰爭爆發後秦剛在駐美大使任上就中俄雙邊關係補充表示」中俄之間合作沒有禁區，但也是有底線的，這個底線就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則。」再到今年全新出台的「三不」表述，這個變化之明顯，即便不用細品，人們也都感覺到了。

中俄關系依然重要，仍然會繼續向前推進發展，在新冷戰風雨欲來，東西方地緣政治板塊正發生劇烈碰撞的過程中，中俄關系在戰略層面的重要性對彼此仍然毋庸置疑。但與此同時，中俄關系的性質與邊界也越來越清晰，中國不和任何國家搞政治或軍事結盟，不搞集團對抗，不支持戰爭衝突，同時也無意於與西方決裂對抗的態度也越來越堅定。

自俄烏戰爭爆發以來，國際上一直有兩種勢力在圍繞中國互相拉扯。

一方以俄羅斯為主，希望中國能一邊倒向俄羅斯，為俄羅斯提供全面支持，不僅包括國際政治與戰略層面的，還包括經濟與軍事領域的。

特別是俄軍在前線屢屢戰敗，被迫從全面進攻轉為重點進攻，進而又轉入戰略防守後，隨着西方制裁影響深入和俄方武器與軍事科技等短板暴露，為緩解從政治到經濟到前線戰場等面臨的巨大壓力，俄方迫切希望中國能與俄羅斯形成戰略捆綁，一起與美歐進行集團對抗。為此，俄羅斯還故意流露出中方客人訪俄時的一些本來不應被公開的會晤內容片段，以營造一種中國願意為俄羅斯輸入戰爭能量並與西方進行集團對抗的假象。

烏克蘭士兵檢查俄羅斯軍隊在最近的戰鬥後撤退時遺棄的多枚導彈。(美聯社照片/ Efrem Lukatsky)

另一方以美國為主，尤其以美國國內主張與中國脱鈎、和中國打新冷戰甚至熱戰的右翼新保守主義勢力為主。他們希望以俄烏戰爭為契機，把中俄打包捆綁，切斷歐美與中國的經貿與政治聯繫，推動世界形成新冷戰格局，阻斷中國崛起復興。某種程度上，他們甚至達到了部分目的，比如在戰爭初期，中美、中歐之間的戰略猜疑一度加深，歐美與中國的關係都比原來更趨緊張。

這兩股勢力的出發點不一樣，俄羅斯出發點是和中國進行戰略捆綁，忽悠中國犧牲掉與歐美等國的經貿與政治聯繫，以自身利益為代價，為俄羅斯的利益火中取栗；美國右翼保守勢力的出發點是把中俄打包捆綁，推動世界形成新冷戰格局，在軍事上消耗俄羅斯的同時，切斷與中國的所有聯繫，阻斷中國這個最主要戰略競爭對手的發展崛起勢頭。但是，對中國來說，其結果是一樣的，都是中國無法承受的，也都不符合中國的國家利益。

和國際上這兩股勢力的想法差不多，在中國國內，尤其是在網路輿論場，也有兩種互相撕裂得很嚴重的聲音。一種聲音將美國看作中國的主要敵人，認為中俄應該戰略捆綁起來，一起和美國歐洲對抗，甚至應該直接介入烏克蘭戰爭，至少也要就這場戰爭明確展現對俄羅斯的支持態度，為俄羅斯提供政治、經濟與軍事武器支持。

另一種聲音則認為，俄羅斯才是長期而言對中國最危險的敵人，不僅侵吞過中國一百多萬平方公里的領土，支持蒙古獨立，還違背了聯合國憲章的宗旨與原則，因此中國應該加入國家主流陣營，譴責俄羅斯發起這場侵略戰爭。

俄羅斯軍車行駛在俄羅斯支持的烏克蘭分裂勢力控制的高速公路上。(美聯社圖片/Alexei Alexandrov，檔案)

在戰爭開始幾個月內，這兩種聲音都對中國就戰爭的表態不滿意，前者認為中國對俄羅斯的支持不夠，後者認為中國丟掉了長期堅持的國際關係基本價值原則。但坦率說，這兩種聲音都是偏激的，在某種程度上甚至是愚蠢的，因為他們都低估了國際政治的複雜現實，認識不到動盪格局下保持戰略平衡的意義，太過理想化了。

事實上，對這場戰爭，中國一直以極大的理性與冷靜，保持着恰當距離。中國既沒有一邊倒向俄羅斯，犧牲掉與美歐等西方國家的關係和自身發展利益，反而在與俄羅斯繼續保持戰略合作伙伴關係的同時，根據國際形勢變化與自身需要，不斷調適與美歐的關係。

中國也沒有加入西方譴責俄羅斯的陣營，犧牲掉與俄羅斯的關係，反而以戰爭造成的地緣空間為契機，拓展了在中亞與遠東的利益，最近又開始調整與美歐等國的關係。

時至今日，一個很明顯的態勢是，中俄關系依然穩固，中美關係開始局部回暖，中歐關係也開始逐漸向戰前常態回歸。俄羅斯的國際地位與國家實力因為戰爭而進一步衰落，中國的國際地位與影響力卻得到進一步鞏固提升。

很多人知道美國在一戰、二戰中的表現，但是對美國如何與兩次世界大戰保持距離，在大國對抗的環境下保持戰略平衡，趁機鞏固自身地位、提升國家實力與國際影響力的歷史卻知之甚少。

今天，類似的歷史正在重演，中國以極大的理性與冷靜，在俄烏戰爭中展現了極為高超的戰略平衡能力與歷史學習能力，很多人卻懵懵懂懂一無所知。