瑞雪兆豐年！寒潮天氣發力　內地多省份迎來2023年初雪

寒潮天氣不斷發力，中東部大範圍雨雪天氣來臨，內地多個省份近日陸續迎來2023年初雪。初雪來臨，銀裝素裹，也有瑞雪兆豐年的吉祥之意。



日前，《中國天氣網》推出「堆雪人預報地圖」，1月13日至15日，內地十餘省份可以實現「堆雪人自由」。其中，山西大部、河北西部、河南西部、湖北西部、重慶北部山區等地部分地區的積雪厚度可以堆出大雪人。

北京、山東、河南、安徽、江蘇、貴州、湖南、四川等地雖有雪花飄落，但量級有限，還不足以堆個大雪人，只能攢個雪球，或堆個迷你版雪人。

新疆北部、內蒙古東北部、黑龍江及吉林等地，雖然沒有明顯降雪，但之前存下的降雪也足夠堆出大雪人。而華南大部、江南東部等地由於溫度較高，依然沒有降雪。

2023年1月6日，哈爾濱，「網紅」大雪人再一次亮相松花江畔的音樂長廊旁。（視覺中國）

伴隨寒潮持續發力，內地多個省份陸續迎來2023年初雪，各地銀裝素裹，白雪皚皚，十分好看。不少市民也選擇出遊看雪，欣賞冰雪風光。

《人民日報》報道，1月12日，北京延慶降雪，龍慶峽彩燈與白雪相映襯。12日下午，北京城區、郊區均已開始降雪，雪中的京城古意盎然，故宮、雍和宮、長城等地雪花紛飛，氛圍感十足。

《長江日報》報道，1月14日晚，寒潮來襲，武漢市內迎來新年的第一場雪。街頭，北風呼嘯，市民裹上厚厚的外套，迎着紛飛的雪花前行。

《四川觀察》報道，1月15日，四川青城山、都江堰景區迎來2023年初雪，雪花飄落在屋簷上、樹叢間，一片銀裝素裹，「晨起開門雪滿山，雪晴雲淡日光寒」。

《澎湃新聞》報道，寒潮來襲，1月14日晚，上海部分地區飄起小雪。1月15日，上海最高溫度僅2度，將一直冷到春節。

《上游新聞》報道，1月15日，初雪降臨重慶中心城區，片片雪花飄落。值得關注的是，這是重慶市繼2016年的寒潮之後，時隔7年再次迎來降雪。

《揚子晚報》報道，1月14日，江蘇南京迎來2023年首場降雪。金陵城中、秦淮河畔，華燈初上、瑞雪飛揚。雪花緩緩飄落在古建築上，在節慶氛圍花燈點綴下，彷彿夢迴金陵。

佳節逢雪，瑞雪兆豐年。中央氣象台同時提醒，此輪降水過程相態複雜，多地會出現雨雪轉換，可能導致道路積雪、結冰，而且南方雨雪過後還會出現「換季式」降溫，因此大眾在玩雪、賞雪的同時，也需注意保暖和出行安全，相關部門也需提前做好應急準備。