中國駐美、加、日、韓使館：登機前48小時內核酸陰性者方可赴華

1月15日、16日，多個中國駐外使館相繼發布《關於前往中國旅客疫情防控要求的通知》，列明登機前48小時內核酸檢測陰性者方可赴華。



自當地時間1月17日起，執飛赴華航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明。中國海關將在旅客入境時抽查。

根據《前往中國旅客疫情防控指南》，前往中國的旅客須在登機前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者可赴華。旅客取得核酸檢測陰性結果後，可通過微信小程序「海關旅客指尖服務」、掌上海關App或網頁版填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》進行申報。

旅客可通過微信小程序「海關旅客指尖服務」、掌上海關App或網頁版填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》做健康申報。（環球網）

航空公司將在旅客登機時查驗48小時內核酸檢測陰性證明，如無法出示則不允許登機。

旅客抵達口岸後，憑海關健康申報碼完成必要通關手續。海關將抽查登機前48小時核酸檢測陰性證明。健康申報正常且口岸常規檢疫無異常者，可進入社會面。

健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，按照告知書要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關依慣例按照《國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。

截至目前，已發布《關於前往中國旅客疫情防控要求的通知》的中國駐外使館，包括美國、加拿大、日本、韓國、俄羅斯、巴西、新加坡等。