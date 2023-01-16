近萬名中國學生申請留學簽證　新西蘭計劃包機接學生回校

中國放寬出入境政策後，國際航班班次遞增，但因為留學生人數太多，不少人都未能買到機票往新西蘭留學。有消息指，新西蘭正考慮包機接回中國留學生。



新西蘭教育機構 Universities New Zealand 首席執行官Chris Whelan表示，正在研究為無法到新西蘭的留學生提供幫助。目前，該機構已知中國至少有幾千甚至上萬的學生申請了新西蘭的留學簽證，但他們要乘坐的航班大多已滿座，因此正商討能否向航空公司包機或包座位。

Universities New Zealand首席執行官Chris Whelan表示，正商討能否向航空公司包機或包座位，接回中國留學生。（微信公眾號＠發現新西蘭）

去年12月，新西蘭教育國際推廣局（Study with New Zealand）就為中國留學生組織了兩場「機票團購」。

據介紹，不少在奧克蘭大學（University of Auckland）就讀的國際留學生，去年11月和12月期間都收到學校郵件，內容為新西蘭教育國際推廣局為中國留學生提供2023年2月中下旬的機票預訂服務。

透過新西蘭教育國際推廣局預訂機票，從上海到奧克蘭的航班，價格含稅僅需5400至5850元（人民幣，下同）不等。若自行向航空公司或從第三方平台預訂，同時期從中國赴新西蘭的機票要近萬元甚至破萬。

目前，兩輪機票預定活動已經結束，但仍有不少留學生難以買到赴新西蘭的機票。因此，新西蘭方面正商討是否能為留學生向航空公司包下更多座位。

新西蘭教育部表示，在疫情前，國際教育是為新西蘭貢獻GPD的第五大產業，為新西蘭經濟注入近50億紐元（折合約250港元），惟自去年8月新西蘭邊境重開至今，只有25000人取得留學生簽證。

新西蘭教育部通訊經理Geoff Bilbrough表示，儘管挑戰存在，但他依舊對留學生回歸持樂觀態度，並相信學生會為了高質量教育及學術成就，體驗新西蘭當地的食物、文化等因素到新西蘭留學。