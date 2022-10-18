疫情下TOEFL、IELTS考試取消？中國學生的坎坷留學路

一覺起來接到考試取消了的通知，相信是很多青年學子夢寐以求的事。不過，對數以萬計規劃著出國留學的中國學生而言，這成了一場現實的噩夢。



今年9月底以來，以首都北京為首的多個中國城市以疫情防控為由，大範圍取消了10月、11月的多項出國留學考試，包括英語雙巨頭托福（TOEFL）和雅思（IELTS），以及美國研究生入學考GRE等，打亂了很多意向留學生的計劃。



據社交網絡上考生分享的通知，北京在9月底臨時取消了9月最後一周的托福線下考試，同時也取消了10月的所有線下考試。

此外，北京絕大多數10月份的雅思紙筆考試也都已取消。同樣取消了雅思紙筆考試的還有四川、雲南、河南、甘肅、江蘇部分考點的部分場次；成都、鄭州、廣州、呼和浩特等部分城市的雅思機考場次也遭到了取消。

IELTS考試是升學及移民的的門檻。（資料圖片）

同時，北京10月的GRE考試也全部被取消，山東、廣東、陝西、湖北、重慶等地也有部分10月場次被取消，江蘇的蘇州大學考點更是取消了11月底之前的所有考試。

據社交網絡上考生分享的通知，北京在9月底臨時取消了9月最後一周的托福線下考試，同時也取消了10月的所有線下考試。

目前還沒接到通知的考生們，則在社交媒體上發文，分享著彷彿「薛定諤的貓」般的心態：只要一天沒入考場，他們既可能是幸運兒，也可能是最後一刻接到取消通知的倒霉蛋。

托福（TOEFL）是由美國教育測驗服務社舉辦的英語能力測驗，大多數的美國大學或研究所要求外國學生在申請時提出過一定標準的托福考試成績。(網上圖片)

公開資料顯示，雅思和托福平均每周均有考試，GRE在10月和11則分別各有三場考試。而正是這樣高頻次的考試安排，讓很多考生選擇在申請當年才參加考試，或是寄希望於最後一刻再考一次、進一步提升成績。

美國、英國、澳洲等是中國學生留學的熱門國家，這些國家的入學申請普遍是在入學前一年的年底截至，大部分學校申請時都需要提交語言類成績。如今大批量取消考試，可能導致部分還沒有取得理想成績的考生，不得不考慮延遲一年才申請留學。

並非第一次大規模取消

不過，有些考生對此可能也見怪不怪了，畢竟這也不是第一次出現大規模取消出國考試的情況。

僅以北京為例，教育部考試中心在去年10月28日發佈通知，取消了當年10月30日至11月30日所有的托付、雅思、GRE和GMAT考試，同時也取消了部分德語、法語和日語的考試。

疫情下考生要出國留學得通過重重關卡。（VCG）

結合今年的取消情況，如果北京考生足夠拖延又足夠倒霉，他的考試可能要從去年一直推遲到明年。

另一方面，今年5月，北京、上海等國際學校雲集的大城市，也宣佈因為疫情防控原因無法安排考試，而取消了美國大學預修課程（AP）考試，並不設網考和補考。和語言類考試不同，這一考試每年只有一次，且需要在前一年完成報名。它雖然並不直接影響學生的入學申請，不過卻可以提升他們的競爭力，或用來抵扣入學後需要修的學分、節省學費。

同樣在今年5月，因為疫情影響物流、考試材料無法送達，國際文憑組織（IBO）在包括上海的中國華東地區，取消了課程的畢業考試（即IB大考），以平時成績和預估分作為大考成績。這一「免考試制度」使考生不僅不能依靠考試提升成績，還要面臨推算的成績是否會被心儀學校認可的風險。

早在2020年，中國更是在全國範圍內，取消了5月和6月所有的托福、雅思、GRE和GMAT考試。

2020年，中國在全國範圍內，取消了5月和6月所有的托福、雅思、GRE和GMAT考試。圖為6月考試取消的通知。（中國教育考試網官網截取）

當然，經歷了這麼多次的取消後，大家早就「上有政策，下有對策」了：目前，絕大多數出國考試，都提供居家網上考試版本，並沒有場次限制，可以由考生自主安排時間。

不過，由於居家考試對環境和硬件的要求都相當高，也有更高幾率被標記為作弊、成績遭到取消，它始終沒有成為考生們的主流選擇。同時，由於在世界絕大多數地方都恢復了正常的線下考試，部分學校也不再認可居家考試所得的成績。

由於今年的考試取消並非全國性，受影響的中國考生們還有著「離京趕考」的選擇。不過，鑒於各地疫情管控措施風雲變幻，貿然去外地考試甚至可能落得「賠了夫人又折兵」結局：考試又被取消，人還被隔離。

內地青年過去會去外地考試，但因為疫情因素這個選項變的困難重重。（資料圖片）

順利考試僅是第一關

不管是天選的幸運兒還是未雨綢繆的策略家，對於那些躲過考試被取消的學生，順利拿到成績，也才只是邁出了留學申請的第一步。

對於計劃本科階段留學美國的學生，高校近年來看輕量化考試成績、看重綜合素質的趨勢，給缺乏素質教育的多數中國學生的申請帶來了更大的困難。

在疫情之前，很多中國學生會選擇參加海外高校組織的暑期夏令營課程，提前體驗留學生活、結識可以為自己寫推薦信的外國教授，並同時豐富簡歷、提升競爭力。

而疫情管控不但使這條路變得難走，甚至一些可以寫入申請的本地科學、體育競賽，或是志願服務活動，也被延期甚至取消。

中國留學生赴美留學申請的加分項夏令營，近年常常延期或取消。（新華社）

海外高校組織的暑期夏令營課程，為中國准留學生提供了提前體驗留學生活、結識可以為自己寫推薦信的外國教授，並同時豐富簡歷、提升競爭力的機會。（互聯網示意圖）

對於希望在研究生階段出國深造的群體，緊張的外交關係，尤其是中美關係，也給他們帶來了不少困難。

據美國《華爾街日報》今年8月報道，今年上半年，美國簽發給中國公民的學生簽證數量，相比冠病疫情前驟降逾50%，從2019年的6萬4261份減少至3萬1055份。

該報道稱，除了受美國駐華領事館暫停簽證服務等嚴格的防疫旅行限制影響外，關於美國冠病疫情嚴重、槍支暴力、反亞裔種族主義以及美中關係惡化的報道，也令許多中國學生不再優先選擇去美國留學。

美國槍械管制問題由來已久，槍枝暴力屢禁不止。（Getty Image）

此外，美國2020年頒布的禁止與軍事相關實體有聯繫的中國本科畢業生和研究生赴美的行政命令，也影響了部分學生赴美留學，並打擊了更多中國學生選擇留學美國的熱情和信心。

不過，2021年5月4日，美國駐華大使館宣佈恢復對中國留學生的簽證工作，並配以寫有「美國歡迎中國學生」字樣的圖片，對中國留學生來美表示歡迎。（美國駐華大使館官方微信/互聯網）

尷尬的「Zoom大學」畢業生

即使一路披荊斬棘，終於獲學校錄取且簽證到手，也不代表留學生活從此就一帆風順，尤其是在疫情當道的這幾年。

據新東方發佈的《2022中國留學白皮書》，即使在2022年，歐美基本恢復正常邊境政策後，也僅有不到五成的中國留學生返回了校園；數據顯示，有37%的學生在中國上網課，另有15%的學生「出於自身考慮選擇在國內暫時休整」。

這一比例雖然相比前兩年有所下降，但仍然談不上理想。以目前已經全面開放留學生返校的美國為例，也僅有61%的中國學生選擇了實地返校，而這也已經是各個主流留學目的地中，比例最高的了。

疫情下許多留學生出國難，只能在家參加畢業典禮。（Getty Images）

在疫情導致邊境管控更為嚴格的前兩年，甚至有部分學生直到畢業也未能返校，在網上參加了畢業典禮後，在中國的家裡收到被噴了無數輪消毒水的畢業證書。

還有部分就讀短期或一年期學位課程的學生，由於疫情原因全程未離開中國，僅通過Zoom等網上會議軟件和教授、同學交流，就完成了學業，取得了證書。

他們戲稱自己是「Zoom大學」的畢業生，也用調侃的語氣為自己大打折扣的留學體驗感到惋惜：留學了，但沒完全留學。

學校疫下停課改用網課，留學生更像是沒有留過學。(資料圖片)

對於這些草草畢業就走入了職場的年輕人，沒有實地留學使他們損失了在海外求職和留在海外發展的機會，而通過網課讀書甚至畢業，也使他們在國內求職時，留學生的身份遭到質疑。

中國高校畢業生數量屢創新高，今年更是首次突破千萬大關，畢業生就業競爭格外激烈。圖為今年8月北京的一場招聘會現場。（法新社）

疫情中徬徨的下一代

據中國國家信息中心2021年發佈的數據顯示，中國留學生群體近年來持續壯大，2016年至2019年累計超250萬人，同時回國率也持續走高，疫情後增長尤其明顯，達到約84%。

中國教育部則在9月20日稱，中共十八大以來的十年里，各類留學生中超過八成選擇回國發展，較上一個十年提升了12個百分比。

不過，有分析指出，這超八成的留學生中，除了自願回國發展和單純「出國鍍金」的人，還有不少因為申請不到歐美國家的工作簽證，導致「留不下」而選擇回國的人。

中國留學生近年來返國就業成為新趨勢。（資料圖片）

以美國為例，哪怕畢業生找到了願意錄用的雇主，也依然要通過抽籤獲得H1B工作簽證，而這一名額十分有限，每年都會有大量的申請被駁回，而沒有工作簽證，留學簽證又到期後，很多中國留學生們最終不得不選擇回國發展。

另一方面，即使整體回國人數增加，中國也依然面對著高端人才流失的問題。據中國頂尖高校清華大學2018年的數據顯示，該校赴美留學生中，有81%選擇留在美國發展，與中國整體留學生回國比例近乎相反。

選擇回國的留學生也面臨著更加嚴酷的考驗：中國疫情防控拖累經濟發展，而低迷的經濟又影響就業市場，但中國整體畢業生人數卻連創新高，他們回國後面對的就業競爭是前所未有的激烈。

今年五月，上海封城期間，「潤」字在內地搜索引擎「百度」的搜索指數近月攀升。（百度指數截圖）

絕大多數中國留學生正面對這樣的窘境。因缺乏在國內的工作經歷經驗，而面臨著「潤也潤不走，卷又卷不過」的兩難境地。

潤，原本是英文的跑（run），在中國社交媒體上被人用漢語拼音拼讀，經常被用以指代普通人想要離開中國、去國外發展的心態。

面對仍未見終點的疫情封控和國際政治的諸多考驗，有多少中國學生會願意繼續踏上出國留學這條坎坷路呢？

在中國社媒上關於「潤學」的討論相當多，加上中國教育內卷嚴重，估計想「潤」去國外的學生，還是會繼續想盡法子「潤」吧。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

