「統戰標語」產品全部下架　台經濟部突宣布：禁止進口大陸螺螄粉

近日，因大陸輸入台灣螺螄粉包裝上出現「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，似含統戰意味，遭到台灣基進黨批評，要求下架。

據台媒《ETtoday》今日（16日）晚間報道，台灣經濟部國際貿易局突然宣布，「禁止進口大陸螺螄粉」。



台經濟部強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間出現「螺螄粉」販售，已涉及違反進出口等有關法令。

大陸土味情話成「統戰標語」 輸台螺螄粉包裝現「你是中國人」

依現行規定，大陸製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，均不准進口。台灣經濟部已召開跨部會協調，討論有關市面銷售螺螄粉查處事宜，並已要求所有商家及電商平台，立即下架。台灣海關亦將加強檢查，追查不法進口來源。

台灣海關查獲的大陸生產「螺螄粉」食品，如有涉及私運或虛報，將依海關緝私條例相關規定裁決，沒收貨品及處以罰金，並將進口人移由本部貿易局依據「兩岸人民關係條例」處以停權2個月至1年，嚴重者可廢止廠商登記資格。

台經濟部呼籲，「廠商及民眾應提高國安和食安意識，切勿進口未開放食品，進口大陸貨品前，應先在貿易局網站或諮詢該局，查明貨品是否准許進口，以免觸法。」