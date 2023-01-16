大陸土味情話成「統戰標語」　輸台螺螄粉包裝現「你是中國人」

近年，來自廣西柳州的螺螄粉成功引起港台民眾注意，在超市商店隨處可見大陸出口的速食螺螄粉。

然而在台灣，這一食物卻遭台南市議員李宗霖和台灣基進黨秘書長王興煥批「統戰食品滲透台灣」，建議下架。緣由竟是一款由台南代理商代理的大陸螺螄粉，其包裝上出現「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，似含統戰意味。



據台媒《聯合新聞網》報道，台灣基進黨今日（16日）上午舉行「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」的記者會，針對螺螄粉包裝上的標語，要求台政府嚴格把關進口，避免「統戰滲透台灣人生活」。

台灣基進黨今日（16日）上午舉行記者會，批該螺螄粉為「統戰食品滲透台灣」，建議下架。（聯合新聞網）

李宗霖和王興煥稱，據兩岸貿易許可辦法，准許輸入的大陸物品，文件上應列明「中國大陸產製」等字樣。物品本身及包裝有明顯對台「統戰」標誌的商品，應在通關放行後塗銷，甚至裁定「不得輸入」。且台防檢局曾提醒，由大陸輸入的螺螄粉需注意是否含有禽畜肉。此事件這顯示出台行政機關的雙重失靈，不僅是食品安全問題，亦是「國安問題」。

李宗霖還表示，2022年台北巴士就出現過「中國歡迎你」的簡體廣告，再到今日「統戰包裝」，大陸手法愈來愈細膩，台行政稽查應當「零容忍」。

內地粉絲買下台灣巴士廣告為泰國男星諾庭應援，不過廣告上的「中國歡迎你」簡體字樣在台灣引起爭議。（網絡資源圖）

據悉，該螺螄粉為「好歡螺」品牌，由在黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司代理進入台灣。網購平台顯示，該品牌出口到北美、馬來西亞等國家的產品包裝與台灣一致，且除了「你是中國人」標語外，亦有其他標語。大陸網民笑稱，包裝上的標語只是「土味情話」，沒想到到了台灣竟有特殊意味。