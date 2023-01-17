中國科學家最新研究　精確測定月球年齡為20.3億年

撰文：林芷瑩
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國家航天局公布嫦娥五號月球樣品的科研成果。科學家研究月球樣品後，精確測定月球的年齡為20.3億年。

2021年7月12日，嫦娥五號的首批樣品向國內科學家發放，目前已完成五次樣品分發，共計198份65.1克。

2021年，科學家團隊研究嫦娥五號採集月球樣品中玄武岩後，證實月球火山活動可以一直持續到20億年前，刷新人類對月球岩漿活動和熱演化歷史的認知。

2021年10月15日，在中科院地質與地球物理研究所月球樣品潔凈室，田恒次副研究員在處理月球樣品。（新華社）

中國科學院地質與地球物理研究所李獻華院士介紹，2021年，中國科學院地質與地球物理團隊在國際知名學術期刊《自然》（Nature）發表了三篇文章，精確測定嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，過去認為30億年最晚到28億年就結束了。

李獻華稱，南極艾肯盆地直徑非常大，超過2000公里，是太陽系最大的撞擊坑，很可能揭示了月球形成早期的很多的信息。嫦娥六號將是人類第一次到月球背面取樣，樣品對月球演化的早期信息有非常重要的科學意義。

嫦娥五號探測器在月球表面上自動採樣。（新華社）

嫦娥六號月球探測任務預計於2025年前後啟動，擬著陸月球背面「南極-艾特肯」盆地，計劃會在月球南極採樣後返回地球。

探月與航天工程中心介紹，嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、著陸器和上升器4個部分組成。軌道器完成地月轉移、環月飛行和月地轉移，著陸器和上升器從環月軌道降落至月面並完成樣品採集，上升器攜帶採集到的樣品從月面送至環月軌道並轉移至返回器，返回器隨軌道器負責將採集到的月壤樣品帶回地球。

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