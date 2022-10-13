宇宙盡頭是中國人的菜園？ 「太空菜農」揭秘天上吃什麼

中國人喜歡種菜似乎是「刻在DNA」的習慣和天賦，無論在地球還是太空，只要有中國人的地方就能開闢出一片菜園。神舟十四號的三位航天員就將這一天賦帶到太空，成為「太空菜農」。



10月12日，「天宮課堂」第三課開課，神舟十四號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲在太空授課，同時向全球直播展示中國人的「太空菜園」。通過「天宮課堂」可以看到，中國太空站的小麥長勢驚人；蔡旭哲親自種的生菜亦成為今年中秋節的「太空加餐」，「味道美極了」。

神舟十四號航天員在中國太空站種植的生菜，成為他們中秋節「加餐」。（央視影片截圖）

除此之外，航天員還展示了在問天艙生命生態實驗櫃培育的水稻和擬南芥，親切地叫它們「小南（擬南芥）」、「小薇（水稻）」。陳冬帶上中國太空站的首個混合現實虛擬的MR眼鏡，第一視角演示擬南芥和水稻的樣本採集過程。

陳冬借用混合現實與虛擬的MR眼鏡，演示水稻和擬南芥的樣本採集過程。（央視影片截圖）

種植板上的6個種植孔中，3號和4號中的擬南芥已經開花，陳冬通過MR眼鏡為已經開花的「小南」拍照，又用剪刀輕輕將採集好的樣本放入低溫儲存區，之後會帶返地球。

從8月開始，經過70多天生長的水稻種子已經「長大成人」，剛剛露出的尖角上竟然還掛着晶瑩的水滴。劉洋解釋，水稻尖角上有水滴是「吐水」現象，在太空微重力的作用之下更易觀察得到。

劉洋展示在中國太空站已經長大的水稻。（央視影片截圖）

在「太空菜農」的細心培育下，中國太空站的植物都展現出旺盛的生命力。陳冬在「天宮課堂」表示，期待能夠在太空站收穫自己種植的糧食，甚至暢想可以在月球、火星實現「禾下乘涼夢」。