台灣大熊貓「團團」不敵病魔　伴侶「圓圓」知道嗎？前園長親解畫

大陸贈台大熊貓「團團」上周六（19日）病情急劇惡化，最終不敵病魔，醫療團隊決定「含淚放手」，讓團團的生命鐘定格在18歲。在團團離開後，外界關注牠的伴侶、從小就與其一起長大的「圓圓」是否得知團團不見了。對此，台北市立動物園的前園長葉傑生周一（21日）親自解畫。另一方面，動物園大熊貓館長陳玉燕雖壓抑不住內心的傷痛，但也與大家分享當年團團、圓圓交配時的搞笑往事。



葉傑生表示，雖然大熊貓屬獨居性的動物，但其嗅覺、聽覺十分靈敏，且團團、圓圓從小一起長大，到台灣生活後也一直在一起，所以圓圓一定知道團團不見，「團團的味道消失，圓圓絕對會知道」。不過他也指出，難以判斷圓圓是否會因為團團的離世而感到悲傷，因為相比其他群居動物在伴侶過世時可能會表現出悲傷情緒，大熊貓這方面就還好，甚至可能不會知道伴侶是過世了，「但會覺得好像少了一個夥伴」。

葉傑生還回憶起團團以往的趣事，他表示，團團是個大暖男，有「小乖」的綽號，但當年他們為了團團、圓圓的房事而苦惱不已，這是因為雌性熊貓一年只發情一次，想繁衍後代就要「把握時機」，然而每次圓圓發情時，當他們把團團放進去，團團都只會找圓圓玩，令交配遲遲不能完成，最後只能用取精的方式讓他們生出圓仔和圓寶。

兩隻熊貓情如姐弟，交配猶如嬉戲。（台北市立動物園）

陳玉燕也表示，兩隻熊貓情如姐弟，因此沒辦法自然交配，比較像是嬉戲，大家還笑稱圓圓的吸引力不如一顆蘋果。至於其他大熊貓是否受到影響，陳玉燕稱，大熊貓在野外是獨居個體，能照顧好自己，其他三隻貓熊現時看起來沒太大的差異。她還透露，保育員一致認為，團團是眾熊貓中當中最乖、最溫和的，也不挑食，生病期間也會乖乖打針。

陳進一步介紹，自團團生病後，他們就持續跟大陸專家做醫療上的討論，雖然團團最後不幸離開，但所留下的資料可以做為經驗，而這是團團給大家最後的貢獻。

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