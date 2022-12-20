大熊貓「團團」病理解剖報告公布：罹患原發性腦瘤　大腦嚴重萎縮

由大陸贈台的雄性大熊貓「團團」上月病情急速惡化，多次發作癲癇，最終醫療團隊決定「含淚放手」，讓陪伴台灣人多年的團團在麻醉中永遠沉睡，終年18歲。周一（19日），台北市立動物園公布團團的病理解剖報告，確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，正是該原發性腦瘤讓團團生前大腦嚴重萎縮，並出現癲癇。



據文獻記載，團團是第二例長腦瘤的大熊貓，來自成都動物園的14歲雌性大熊貓「柯琳」是首起罹患腦瘤案例，不過其類型為「多型性神經膠質母細胞瘤」，與團團罹患的「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」不同，而團團也是文獻上罹患「星形膠質細胞瘤」的首例。

動物園醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒介紹道，團團離世當天在動物園病理解剖，包括各臟器肉眼變化、器官秤重、照相、採樣、組織病理及微生物檢測。影像比對團團腦部明顯液化壞死，以切片和膠質纖維酸性蛋白判斷後證明，團團大腦罹患「星形膠質細胞瘤」，秤重260公克、約體重107公斤的412分之1，正常大貓熊比重應該是238分之1，反映團團生前大腦細胞已被大量破壞。

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園方又指，這種癌細胞可能生長在中樞神經系統（腦部或脊髓）內任何位置，團團腦瘤生長在左側大腦，伴隨大面積組織液化壞死，但這通常好發在人或犬身上。至於團團病症是否遺傳，目前尚缺乏資料比對、分辨。