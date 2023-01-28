春節假期澳門遊客超31萬增長300%　賭城重返輝煌仍得靠博彩業？

以旅遊業為經濟支柱的澳門農曆新年期間街上人潮重現。因為中國大陸放寬出入境限制，大批大陸遊客蜂擁到澳門，讓這座「賭城」恢復了昔日的熙攘景象。



澳門特區政府提供的資料顯示，從大年除夕（1月21日）至正月初四（1月25日），澳門在春節假期頭五天接待了超過31萬8000名遊客，比去年激增了300%以上。其中，大年初二（1月23日）入境的7萬1678人次旅客，是新冠疫情暴發以來最高的單日入境人次。



根據澳門治安警察局的統計，超過18萬名遊客來自中國大陸，比上一年增加155%；約11萬8000人來自附近的香港，增長率2700%。

據外電報導，有酒店高管說，位於澳門著名的路氹金光大道的許多酒店和度假村，農曆新年假期期間已被預定一空。

洶湧人潮使澳門有名的手信街大三巴街額外擠擁，當局一度實施人潮管制，只允許市民或旅客單向前行到大三巴牌坊。因為沒有想到會有這麼多遊客入境，有商店老闆向法新社坦承沒有準備足夠的貨物，還有計程車司機接受彭博社採訪時形容遊客的數量「很瘋狂」。

春節期間，澳門成為內地和香港遊客的首選。（Reuters）

澳門博彩業興與衰

澳門旅遊業復蘇勢頭在新年假期後是否會持續有待觀察。可以確定的是，澳門目前正試圖讓經濟擺脫對博彩業的依賴。

澳門是中國唯一獲准經營博彩業的地方。澳門2002年「開放賭權」後，當地博彩業進入了超常發展期，在2006年取代美國拉斯維加斯成為世界第一賭城。

疫情暴發前的2019年，澳門政府總收入1335億澳門元，其中博彩稅收就占近80%。博彩業也貢獻了澳門50%的本地生產總值（GDP）和三分之一以上的就業。博彩業對澳門經濟而言，就有如生金蛋的鵝。

著大陸遊客回流，有分析預計，澳門的博彩業將強勁復蘇。（資料圖片）

不過，北京近10年來的反腐運動和管控資金外流，近年的嚴打非法網路賭博和跨境博彩，都逐漸影響了這只鵝生蛋的能量。

疫情暴發後，中國大陸嚴格的「清零」政策、封控措施，更大大衝擊澳門的博彩業，據彭博社報導，澳門2022年12月的博彩總收入比2021年同期下降56%，達34.8億澳門元，是2004年以來全年收入最低的一年。

如今，隨著大陸遊客回流，有分析預計，澳門的博彩業將強勁復蘇。

據博彩業網站Asia Gaming Brief發佈，摩根大通分析師預測，澳門今年1月博彩業總收入將達到9.6億美元（12.6億新元），接近大流行前水準的三分之一。

高盛也估計，澳門農曆新年期間的博彩收入會恢復到2019年農曆新年同期總收入的60%。

疫情爆發前的2019年，澳門政府總收入1335億澳門元，其中博彩稅收就占近80%。（Reuters）

澳門加強對博彩業的管控

不過，一些博彩業巨頭並沒有因此感到樂觀，因為北京至今並沒有改變嚴打貪腐、賭博和資本外流的態度，而澳門當局也一直在想方設法減少對博彩業的依賴，使經濟多樣化。

據法新社報導，一名博彩業顧問說，澳門當前面臨兩難：一方面，澳門特區政府需要向北京表態支援後者不提倡賭博的立場；另一方面，澳門作為開放的微型經濟體，澳府需要確保維持這項稅收。

他說，很難想像中國唯一合法經營賭場的城市會放棄這個帶來巨額稅收的行業。

澳門博彩業在2022年也迎來近20年最大變革。當局在2022年7月開展了新一輪的賭牌公開競投，並在12月將賭牌重新批給現有的六家賭場運營商，特許經營期延長10年。

澳门，是以旅游博彩业为经济支柱的特区。(資料圖片)

更關鍵的是，澳門立法會去年6月通過的新《博彩法》，允許政府對賭場進行更多監管，其中，法律規定未來賭場的管理公司只能收取管理費，不能與娛樂場所分享利潤或收取傭金。

此外，新《博彩法》對仲介人業務持續收緊，進一步限制博彩仲介人（俗稱疊碼仔）、協力廠商貴賓廳的功能。貴賓廳運營模式由澳門獨創，大約在1970至1980年代興起，曾是澳門賭場繁榮的制勝法寶。2002至2020年之間的絕大多數年份裡，來自貴賓廳的博彩收入都超過澳門總博彩收入的一半以上，有些年份甚至超過70%。在新《博彩法》下，以博彩仲介人制度為核心和貴賓廳遍佈澳門的特殊時代正式終結。

剛在上星期三（1月18日）被澳門法院判刑18年的「賭場大亨」、太陽城集團創辦人周焯華就是澳門博彩仲介「大佬」。他2021年被捕，被控洗黑錢、非法經營賭博等289項罪名，表明了當局嚴厲打擊賭場仲介的態度。

周焯華綽號「洗米華」，因為他年輕時貌似1986年無綫電視劇《城市故事》梁思浩飾演的「洗米華」角色。圖為周焯華2018年出席澳門電影節活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

據澳門《力報》報導，澳門社會綜合研究學會長長葛萬金指出，博彩業依靠普通客人和高端客人，而澳門目前的高端客人的數量仍然很少。

他說，澳門賭場招待高端客人的貴賓廳服務目前基本上已停止了；雖然仍有仲介人在提供這項服務，但在新博彩法下，博彩仲介人的牌照僅有36張，與以往全盛時期的300多張相差甚遠。

他說：「高端客人一般會使用到仲介人服務，因此如果仲介人服務未的全面復蘇的話，預料博彩業的恢復最多只能回到以往的六至七成。」

這也意味著，澳門博彩業將難以恢復到2010年代的高度。

澳門政府在去年的賭牌競標中已對業者提出了條件，要求牌照持有人優先保障本地就業、發展澳門海外旅遊市場，並加大對非博彩領域的投資。（Reuters）

澳門推動經濟多元化

澳門政府已意識到，經濟要持續發展，未來要更加積極轉型，不能再單一依靠博彩業。

據路透社報導，澳門政府在去年的賭牌競標中已對業者提出了條件，要求牌照持有人優先保障本地就業、發展澳門海外旅遊市場，並加大對非博彩領域的投資。

對於這六家成功獲得澳門賭牌的集團而言，這是一次很大的賭注。因為，過去兩年嚴格疫情封控已使它們損失數十億美元的盈利。目前，這些集團已投入149億美元，修建主題公園、展覽場地、美食餐廳等娛樂場所。

春節期間許多遊客前往澳門過新年。（Reuters）

其中，金沙集團星期三（1月26日）給投資者的一份報告中說，公司將在未來10年內在澳門投資至少38億美元，作為其在澳門市場經營賭場特許權更新的一部分。約92%的計畫支出將用於非賭場景點，包括會議空間、娛樂設施和一個新的花園景點。

澳門特首賀一誠在2023年財政年度施政報告指出，澳門經濟領域兩項緊迫的任務是加快經濟復蘇和推動適度多元發展。他為澳門的多元業務發展設下目標，爭取未來非博彩業占GDP約六成。

賀一誠形容，適度的多元發展是破解澳門經濟社會發展中深層次矛盾和問題的必由之路。「這個過程不能一蹴而就，但如果這個坎過不了，以後還會面臨同樣的問題。」

澳門特首賀一誠。（澳門特別行政區新聞局直播截圖）

分析：澳門從非博彩業牟利將是艱巨任務

不過，分析師認為，澳門過去數十年非博彩業的業務一直表現不佳，要從這些領域賺取可觀利潤，將是一大挑戰。

澳門博彩顧問公司IGamiX執行合夥人李忠良說，澳門的非博彩收入在疫情前平均占整體博彩收入的約5%，在未來10年這個數字必須增加到30%以上。他說：「在過去的20年裡，沒有一家運營商能夠在這方面取得任何重大進展。」

李忠良說，澳門的消費模式和拉斯維加斯不同，無法通過非博彩業獲取相同利潤。他認為，澳門銀河、新濠天地和金沙在這方面有更多經驗和成熟的管理團隊，可能會在業務多元化方面表現得更理想。

拉斯維加斯曾經是世界上赫赫有名的賭城。但如今這座「不夜城」己經實現了華麗轉身，蛻變為具有多元化旅遊娛樂元素的「世界娛樂之都」。

澳門從非博彩業牟利將是艱巨任務。（Reuters）

拉斯維加斯的非博彩收入比重也早己超過博彩收入。國際知名金融媒體The Motley Fool在2022年8月的報導稱，拉斯維加斯博彩收入只占這些酒店和度假勝地收入約四分之一。過去的20年，這些公司不再像以前那樣，依賴高端賭客，旅遊場所更注重非博彩活動，如酒店住宿、餐館、娛樂和購物。

實際上，這座位于沙漠邊的城市在近100年的發展過程中也經歷了兩個主要階段的轉型，以迎合市場需求。

第一階段在20世紀70年代末，拉斯維加斯旅遊產業因外部市場競爭，從以博彩業為重心轉向「家庭式拉斯維加斯」。第二階段則集中在21世紀初，旅遊產業從以家庭休閒為主轉向集博彩休閒、成人體驗、高端購物、商務會展等多元化旅遊娛樂元素的綜合性旅遊業。

這段期間，拉斯維加斯也加大對會展業的投入，並憑藉博彩業的國際聲譽，吸引高端展商前往舉辦展會，博彩娛樂業與新興會展業形成良性互動。

拉斯維加斯蛻變為具有多元化旅遊娛樂元素的「世界娛樂之都」。2022年，F1相隔40年後回歸拉斯維加斯。（F1 Twitter截圖）

澳門目前的非博彩景點主要集中在零售和餐飲方面，還有一些娛樂項目，如新濠的夜總會、銀河的電影院、金沙的威尼斯人和巴黎人主題物業及其展覽館。與拉斯維加斯相比，澳門的非博彩景點相對遜色。

拉斯維加斯擁有日常娛樂活動，並可吸引了大量的國際旅客。相對而言，澳門90%以上的遊客來自中國大陸和香港，這也是為什麼澳府將加強吸引外國遊客寫入賭場運營商新合同。

澳門博彩諮詢公司Newpage負責人格林（David Green）認為，澳門缺乏與國際市場的交通連接，基礎設施老舊，且缺乏熟練員工，種種因素使澳門賭場在發展非博彩業面臨更艱巨的挑戰。

澳門90%以上的遊客來自中國大陸和香港。（Reuters）

格林補充說，澳門很少有來自中國大陸以外潛在市場的直達航班，而市內的交通也很有限。他說：「我沒有看到任何跡象表明，政府正在或打算解決這些問題。考慮到一系列公共管理問題……這將會降低這些賭場運營商辦展會的吸引力。」

澳門土地缺乏也阻礙了非博彩業的發展，而香港和新加坡等城市以及中國國內對舉辦會議和展覽的競爭也非常激烈。

香港博彩諮詢公司2NT8董事總經理李達勝說，澳門運營商面臨的最大挑戰是中國大陸已經可以在自己的城市參加會議、上餐館、看演出和購物。「他們來澳門主要是為了一件事，就是在中國境內不被合法允許的事情：賭博。」

種種跡象表明，澳門民生經濟要複常，短期內恐須依靠博彩業。長期而言，澳門須解決當地硬體上的一些局限，讓非博彩業可以逐步發展。但是，像拉斯維加斯一樣，任何轉型都需要投入大量的資源和時間，但成功與否，就看當局能不能推出可以吸引到更多旅客的產品和服務，建立澳門獨有的旅遊體驗。

【本文獲新加坡聯合早報授權轉載】