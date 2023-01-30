深圳服務「雙區」建設招錄805名公務員　其中定向港澳選拔職位4人

深圳市開展2023年服務「雙區」建設專項招錄緊缺專業公務員，共計招錄805人，其中定向港澳選拔職位4人。



1月29日，深圳市委組織部、深圳市人力資源和社會保障局發布公告，開展2023年服務「雙區」建設專項招錄緊缺專業公務員。

此次公務員招錄，深圳圍繞建設粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區需要，服務深圳高質量發展，共計招錄805人，其中基層一線職位297人，市區機關職位192人，專業綜合職位組312人，定向港澳選拔職位4人。

所有職位均要求具備大學本科及以上學歷，其中要求研究生職位佔20%，17個職位要求博士研究生。招錄報考時間為1月29日至2月6日，報考者須在深圳市人事考評報名系統報名。

此次公務員招錄設置定向港澳選拔職位，共招錄4人，包括深圳前海合作區人民法院招錄2名法官助理，要求碩士及以上學歷，從事審判輔助工作，報考者須具有一年及以上港澳台地區法律工作經歷，或一年及以上普通法系地區法律工作經歷，或一年及以上普通法系學歷教育。

深圳市鹽田區中英街管理局招錄1名綜合執法，要求碩士學歷，從事區域內經濟社會發展研究、公共事務管理等工作，限香港、澳門永久居民報考。

深圳市寶安區司法局招錄1名法律事務，要求學士學歷，從事國際法律援助的法律法規研究、提供涉外法律諮詢、值班值守等工作，要求雅思（IELTS）6.5分及以上，或託福（TOEFL）90分及以上，或研究生入學考試（GRE）（含作文）達到310分及以上，或研究生管理科入學考試（GMAT）達到600分及以上，或英語專業八級考試達到60分及以上，或大學英語六級考試達到550分及以上。

本次是深圳2020年以來第三次開展服務「雙區」建設專項招錄公務員，過去兩年共招錄1884名公務員。統計數據顯示，2020年以來深圳已招錄14名港澳籍公務員。