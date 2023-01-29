胡鑫宇失蹤｜屍檢完成已非原貌　口袋內有現金　刑偵專家解讀疑點

1月28日，失蹤106天的內地高中生胡鑫宇，遺體在學校附近山林內被當地村民發現。

其母親在今日（29日）凌晨發影片稱，「鑫宇，我們在找你的路上，不會停止。」

綜合內媒報道，官方已完成屍檢；胡鑫宇家屬已在當地殯儀館放鞭炮為其送行，並且正申請異地公安偵查。



當地警方此前表示，胡鑫宇案相關調查、檢驗工作正在緊張進行中，有關情況將及時向社會公布。據《澎湃新聞》報道，今日下午，已有專業人士對胡鑫宇衣物進行檢查，衣物破舊，口袋內發現10元現金。現場官方人士稱，遺體已非原來樣貌，「味道很重，已做完屍檢。」

胡鑫宇家屬委託律師鄭曉靜表示，「靜待屍體及錄音筆鑑定結果，屍體會說話，真相很可能藏在錄音筆中。」據了解，判斷是否自縊還需勘驗，家屬要求的異地公安偵查，能否通過還需由警方決定。此前，之所以沒有立案，是因無夠證據顯示胡鑫宇被害。

內地刑偵專家胡志強解讀案件謎圖

警方公告稱，遺體發現時為「縊吊」狀態。據《華商報》報道，內地知名刑偵專家胡志強分析疑點稱，「縊吊不能說明胡鑫宇一定是自殺。」需根據現場環境，腳下是否有襯墊物、懸吊高度等判斷為自殺還是他殺。

胡鑫宇遺體發現區域，並非隱蔽處，且有廢棄房屋。（影片截圖）

發現胡鑫宇遺體的區域樹木稀鬆，還有無人居住的廢棄房屋，並非隱蔽的地方，且距離胡鑫宇就讀學校致遠高中僅百米距離。家屬表示，曾多次在此處篩查搜救，但未發現蹤跡。對此胡志強分析，屍體懸吊在樹林內目標很大，106天中有大量人員、搜救犬進行搜索，應該會發現。也可根據最後一次有人經過該地的時間、是否看到過屍體，進行案情分析。

胡志強表示家屬同意進行屍檢是正確的，屍檢可確定死亡時間，還可確定胡鑫宇為自縊還是他殺。由於案件備受關注，預計3至5日內可出結果。接下來將會圍繞死亡時間、死亡方式，以及是否有器官被摘除等進行調查。相信警方會給出真相。