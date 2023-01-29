胡鑫宇失蹤｜縊吊遺體發現山林距學校僅60米　盤點奇案三大疑問

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在學校致遠中學內離奇失蹤，家人、校方、警方等多方面一直苦尋無果。今日（29日）當地警方稱在學校旁的樹林中發現一具縊吊屍體，後經DNA鑒定，遺體確認為胡鑫宇，消息震動內地社會。

綜合不同內媒《大皖新聞》等報道，該案目前有三大疑問，包括早前的地氈式搜救為何一直找不到胡鑫宇、胡鑫宇的死亡時間和原因，以及錄音筆的內容等。



據早前報道，江西警方通報指，1月28日，鉛山縣公安局接報，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體，後經DNA鑒定，遺體確認為胡鑫宇。遺體衣著與2022年10月14日胡鑫宇失蹤時衣著一致。現場勘查過程中亦發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。目前，胡鑫宇家屬已決定屍檢，並表示「不會停止找尋真相」。

目前，警方尚未披露發現胡鑫宇遺體的具體位置、遺體狀態、死亡時間等信息。

疑問一：金雞山在學校旁邊，為甚麼地氈式搜救一直沒找到？

警方在通報中未通報胡鑫宇屍體被發現的具體地點，但公布了大致區域，即河口鎮金雞山區域樹林中。有網民質疑，「地毯式搜索都沒有搜到，為何突然出現在學校附近樹林？很蹊蹺」。

內媒《大皖新聞》的報道指，據百度地圖搜索，金雞山位於致遠中學南側，致遠中學北門與金雞山直線距離僅約60米。

當地警方曾地氈式尋找胡鑫宇的蹤跡。就在1月7日，鉛山縣警方曾通報搜索進度。通報稱，警方會同應急管理、消防救援等部門，聯合社會力量，搜索了學校南側樹林山崗約589畝、鉛山縣至餘干縣信江河段約200公里、峰福鐵路沿線約22公里等地方。

內媒《財新》報道也指，金雞山區域與致遠中學僅有一牆之隔，曾是多方重點搜尋的區域。在1月9日，當地組織搜索行動。當地民警稱，該次是在鉛山縣全域搜尋，方向包括鐵路沿線、學校後山等。

1月29日，胡鑫宇的一位家屬接受內媒《橙柿互動》採訪時表示：「這個地帶（金雞山區域樹林）應該就在致遠中學後面，搜救人員曾多次在這裏篩查搜救過，包括我們家屬也去搜過，但並沒有發現小胡（胡鑫宇）的蹤跡。這個事情就非常奇怪。」

疑問二：死亡時間和原因是甚麼？

胡鑫宇從2022年10月14日失蹤，至屍體被發現，期間共106天。有網民提出疑問稱，胡鑫宇的死亡時間是甚麼時候？

有網民稱，「如果失蹤時就遇難了，三個月過去，屍體早就腐爛了，有沒有可能，他還活了一段時間，但他為甚麼不回家呢？」

還有網民對胡鑫宇死亡原因提出疑問，「胡鑫宇是自縊，還是他人作案？屍體被發現現場是否為案發第一現場？」

胡鑫宇的家人發布的尋人啟事。（重慶晨報）

疑問三：錄音筆內容能否公布？

據內媒早前報道，胡鑫宇失蹤時曾帶走一支錄音筆，而這次警方也在現場勘察過程中發現一支錄音筆。

對於這支關鍵的錄音筆裏的內容，網民也頗多關注，認為或有助解答不同謎團。有網民建議公布錄音筆的內容。