胡鑫宇失蹤｜地氈式搜尋逾3月無果　校旁樹林現縊吊遺體及錄音筆

據江西上饒市公安局官微消息，1月28日12時25分許，鉛山縣公安局接報，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體，疑似為此前失蹤多日搜尋無果的高中生胡鑫宇，後經DNA鑒定，遺體確認為胡鑫宇。



此前，江西上饒鉛山縣的15歲高一學生胡鑫宇，在所讀封閉式管理的學校致遠中學內離奇失蹤，家人、校方、警方等多方面力量一直苦尋無果，引發高度關注。



警方通報指，接報後，公安機關迅速派員趕到現場勘查，發現死者衣著與2022年10月14日致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。隨即商請檢察機關派員監督，邀請家屬代表及其委托律師全程見證。 現場勘查過程中亦發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。

內媒華商報報道，胡鑫宇案家屬委託律師鄭曉靜表示，今日（1月29日）本是到鉛山提交立案偵查申請、檢察偵查監督申請，剛被公安正式通知，發現疑似胡鑫宇遺體。後經DNA鑒定比對，遺體確認為胡鑫宇。截至遺體被發現當日，胡鑫宇已經失蹤106天。

胡鑫宇是江西上饒鉛山縣人，出生於2007年7月。失蹤前，胡鑫宇在鉛山縣致遠中學讀高一。2022年10月14日傍晚，胡鑫宇從學校失蹤。

事發後，老師們一起幫忙找遍全校每一角落，包括男女宿舍，以及所有的房間、水池、樓頂、閣樓等，救援人員還抽乾了學校的人工湖和化糞池，都沒有任何發現。

2022年11月20日晚間，內地多個社交平台傳言失聯男孩胡鑫宇已找到，在信江河中被打撈起，後經警方證實「失聯男孩被找到」為謠言，目前還在搜救中。

2023年1月1日上午，胡鑫宇家屬及律師一同與當地警方會面，就胡鑫宇失聯一事的調查情況進行最新的進展溝通。當時，胡鑫宇失蹤已超過80天。

2023年1月7日，當地警方發布通報指，未發現胡在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據。綜合現有信息指向胡是自行離校，並有厭學等情緒，仍在全力查找中。

江西失聯15歲男孩胡鑫宇，家人發布的尋人啟事。（重慶晨報）

委託律師鄭曉靜表示，遺體發現地點在學校附近，「家屬情緒比較激動，目前在等待屍檢結果。」鄭曉靜同時指，作為胡鑫宇家屬委託的律師，深感悲痛，未來將申請查閱相關案件材料，協助有關部門和家屬，還原真相。目前，相關案件情況仍在進一步調查偵辦中。