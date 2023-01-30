新片《風再起時》及春晚除名　影后春夏疑聲援反封控示威遭封殺

內地30歲女星春夏於2015年憑著電影《踏血尋梅》奪下香港電影金像獎影后殊榮，演技備受肯定。



去年11月內地爆發反封控示威時，春夏疑似在網絡上留言力挺，寫「害，甚麼也做不了的我們，只能在家跺腳掉眼淚」，引起關注及熱議。

近日有眼尖網友發現，她疑似因當時的留言，慘遭內地官方封殺，參演的新片《風再起時》出演名單中，春夏名字被消失，央視春晚的節目也無身影。

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春夏2015年合作郭富城拍攝《踏血尋梅》大開知名度，還拿下影后寶座，2人又再度合作拍攝新電影《風再起時》，影帝梁朝偉也有參演，將於元宵節在內地上映。

未料，近日有網友眼尖發現，原本春夏的名字在海報上的出演名單中，卻被默默移掉，不僅如此，也有網友表示，原本央視春晚的節目名單裏也有春夏，但節目正式播出後，卻未見她的身影，疑似被官方封殺。（點擊放大瀏覽）：

事實上，去年因新冠肺炎，各地為抑止疫情擴散而封城，未料新疆烏魯木齊發生居民樓大火事件，網民質疑許多居民因為封城無法逃出而命喪火海，當時引起各地爆發反封控示威，以抗議內地政府政策。

對此，不少學生站出來力挺，春夏當時就在微博轉發貼文寫下「孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人」。

此外，春夏還回覆一名聲援反封控示威的媒體人，表示：「甚麼也做不了的我們，只能在家跺腳掉眼淚」，不過她的言論在不久後陸續刪除，有網友猜測是微博系統封鎖她的貼文，因此，近日種種跡象，讓網友猜測春夏可能遭到內地封殺，引起熱議。