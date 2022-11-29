《踏血尋梅》影后春夏轉發帖文聲援示威學生：大人應該保護他們

新疆烏魯木齊日前發生居民樓大火事件，引發內地多個城市爆發反封控示威、抗議封控政策，其中還有不少學生挺身而出。



然而，南京傳媒學院傳出校長威脅參與學生「要付出代價」，對此，29歲香港電影金像獎影后春夏留言表達感受，卻也因為時機、內容敏感，引發熱烈關注。

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春夏27日凌晨在微博轉發一則帖文，對方內容寫道：「如果南傳的這些孩子因為勇於發聲而被校方報復，回頭畢業或者找工作困難，請大家伸出援手。孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人。」

而春夏在分享後，於留言區感慨說：「他們（學生）沒有好的未來，是因為沒有好的現在，沒有突如其來的壞，現在好不好，真的需要每一個我們對每一個可能看上去事不關己的瞬間的在意和努力。」

春夏也說，大部份的人都做得很好，所以不能放棄要生活的土地和未來，「我們的每一個選擇都關乎自己的未來，好好在意自己的感受，才有資格獲得好的未來」。

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不僅如此，春夏還回覆一名聲援反封控示威的媒體人表示：「害，甚麼也做不了的我們，只能在家跺腳掉眼淚。」

春夏的發言被傳開後，引來不少網友負面批評，更因她於27日早上被發現帖文和留言都已刪除，遭網友罵「煽動學生情緒，自己卻躲在家裏」、「幹嘛鼓動別人，覺得不合理自己上不就好了」。

不過，也有人認為春夏身為公眾人物，能夠發聲已經很勇敢，還有網友指出春夏可能不是刪文、而是「貼文因微博系統被隱藏」，掀起熱烈議論。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】