胡鑫宇案疑雲重重　最新進展顯示案情愈來愈撲朔迷離

失蹤超過三個月的江西省鉛山縣15歲高一生胡鑫宇的遺體終於找到了。不過，這宗失蹤案的最新進展，不但沒有揭開真相，反而讓案件更加撲朔迷離。



胡鑫宇去年10月中旬失蹤後引起各方高度關注。經過數月的地毯式搜索，他的遺體竟然在距離他最後出現的位置、學校數十米外的森林被發現。這讓不少中國民眾覺得蹊蹺，各種質疑接踵而來。

胡鑫宇失蹤案情

胡鑫宇的離奇失蹤案，得從去年10月14日說起。

當天，胡鑫宇在用晚餐後並沒有像往常那樣直接去上課，而是前往校內的一處小公園——睢園。閉路電視影片顯示，胡鑫宇在下午約5時50分後前往睢園前，還在宿舍和籃球場和同學打了招呼。在睢園方向離開閉路電視監控範圍後，他的軌跡再沒有出現。

晚上6時20分，老師在晚讀課發現胡鑫宇不見，立刻報告了校長。師生在學校裏搜找了幾遍，教學樓、小樹林、池塘邊都沒有胡鑫宇的影子。

隔天，校方和家屬到公安局報警。警方、家屬和民間組織隨後展開了一場大規模的調查和搜索行動。

調查發現，胡鑫宇並沒有帶走手機、身份證、現金，隨身帶著的只有一支錄音筆。當時有輿論認為，中國在去年10月中旬仍嚴格實施疫情管控，胡鑫宇身上沒有健康碼和身份證，不可能走遠。

校方一度懷疑，胡鑫宇可能掉進校內的糞池或湖內。救援隊不放過任何蛛絲馬跡，搜索了學校的化糞池，還抽乾了人工湖，但仍然找不到他的蹤影。

來自各方的熱心民眾也在去年11月初自發組織，嘗試通過不同途徑尋找胡鑫宇的下落。有親屬購買無人機，沿著胡鑫宇可能途經的路線進行搜索；有民眾通過3D搜查、熱成像為搜索行動盡一分力；一支攜帶搜救犬的雲南民間救援隊也曾參與搜索，但最終尋覓未果。

有關當局在去年11月20日也成立了由省市縣三級公安機關組成的聯合工作專班開展調查。

上饒警方在今年1月7日交出一串長長的排查數據，稱當局搜索了589畝山崗樹林、約200公里河段；走訪了學校附近的2238戶居民、226名教職工、159家企業；排查了72個水塘、運用聲呐探查了三個水庫、6471小時閉路電視影片、超過31萬餘張交通卡口抓拍照片等。

最終得出的結論是，未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據，排除校內人員犯罪的可能，而現有信息都指向胡鑫宇是自行離校。

監控發揮不了作用 警方指胡鑫宇可能有厭學情緒

胡鑫宇就讀的致遠中學是一所封閉式管理學校，整所學校共裝有119個閉路電視攝像頭。

不巧的是，胡鑫宇從宿舍樓到教學樓的短短100米中，有10米左右沒有閉路電視攝像頭覆蓋，而胡鑫宇恰恰就從這裏消失。

胡鑫宇的家人不接受這樣的巧合，質疑學校閉路電視影片被刪減，並指閉路電視信號曾有一次中斷。

為了消除家屬對閉路電視被動過手腳的疑惑，警方在去年11月23日要求致遠中學監控生產廠家海康威視到學校查看相關設備情況。

不過，這距離胡鑫宇失蹤的日子已有一個多月。海康威視工作人員稱，技術人員到學校時，閉路電視畫面早已不存在。至於胡鑫宇失聯當天的閉路電視影片是被自動覆蓋，還是有人故意刪除，公司沒辦法給出鑒定結論。

海康威視也表示，公司技術人員對案件參與程度非常有限。工作人員按照警方要求僅查看了學校內的六台設備。

海康威視還說：「海康威視不是鑒定機構，不提供鑒定結論。公司技術人員根據委託方要求，對於設備的物理狀態和日誌進行了查看、記錄及反饋，未涉及六台設備的監控範圍、視頻內容及其完整性等方面的評價。」

也就是說，海康威視對於致遠中學內閉路電視的態度是，並未做出過閉路電視影片是否被刪減的鑒定結論。這與警方的說法存在差異，也使校內閉路電視影片是否被動過手腳的問題變得疑點重重。

上饒市公安局在1月初發佈的通報中稱，當局組織視頻技術專家進行實驗及反復論證，認定校內閉路電視未被人為刪改、關閉。至於這個「視頻技術專家」是否包括海康威視，以及他們是如何「進行實驗及反覆論證」，來斷定閉路電視未被動手腳，當局沒有加以說明。

警方在1月初也告訴胡鑫宇家屬，他可能有厭學情緒，自行出走。按照警方的說法，這是他們對胡鑫宇周邊人士包括老師、親友等進行了走訪，形成幾萬字的筆錄後得出的結論。

警方也說，胡鑫宇多科測試成績在班級排名中下，曾告訴老師和同學學習吃力、壓力大，注意力難以集中，存在睡眠問題、休息不好，想回家。他曾多次在書本、筆記本上寫下了失眠、失落、想回家等文字內容。

去年9月，胡鑫宇曾與母親三次通話共43分鐘，哭訴不想讀書、想回家；十一前和同學聊天時，也曾討論可以從睢園圍牆一角翻越出校等。

對於這些說法，胡鑫宇的家屬則表示難以接受，並指當局缺乏有力證據支持他因厭學而自行出走的說法。

胡鑫宇遺體被尋獲後疑點重重

案件在今年1月底終於出現轉機。上饒市公安局星期天（1月29日）通報，鉛山縣公安局1月28日接到公眾報警，在金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。死者衣著與胡鑫宇失蹤時衣著一致。DNA檢驗確定，死者就是胡鑫宇。

通報稱，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定。當局承諾，有關情況將及時向社會公佈。公安機關也已邀請國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗。

這則不到300字的通報確認了一些關鍵消息，但所牽扯出的種種疑問也讓中國社交媒體一片沸騰。有關案件的多個相關詞條接連登上微博熱搜榜高位，主詞條閱讀近20億次、討論破10萬條。

其中，胡鑫宇的穿著引起輿論廣泛關注。胡鑫宇失蹤時是秋季，而他被發現時還穿著失蹤當天的衣服，意味著他在過去幾個月並沒有更換較暖和的冬裝。有網民質疑，胡鑫宇被發現的地方或許不是第一案發現場，而他的死亡時間仍是個謎。

由於胡鑫宇的遺體在距離學校不過數十米的地方被發現，許多網民不解，胡鑫宇是如何避開那麼多監控，離開學校。

最讓大家疑惑的是，此前大面積地毯式搜尋，為何沒有發現遺體？

胡鑫宇家屬的代理律師鄭曉靜說，家屬非常悲痛傷心，但已經決定屍檢，期待查清真相。她也說，暫時無法預估屍檢報告需要多久才能有結論。

針對為什麼此前搜索沒能發現遺體，鄭曉靜說，雖然無法給出答案，但作為律師，她相信屍體本身「會說話」，現場發現的錄音筆中也可能發現胡鑫宇對父母留下甚麼話，「真相很可能藏在錄音筆中」。

胡鑫宇錄音筆的內容備受關注。據《大河報》報道，一名消息人士星期一（1月30日）說，錄音筆在廣東一家專業機構鑒定，解析結果「今天就能出結果」。消息人士說，內容是否適合公佈、警方會不會公佈，尚不確定。

江西失聯15歲男孩胡鑫宇，家人發布的尋人啟事。（重慶晨報）

家屬稱遺體在糧庫內被發現

據《華商報》大風新聞報道，星期一上午，多輛警車和一輛挖掘機開上金雞山附近，距致遠中學不遠處一糧庫被圍起警戒線。

胡鑫宇的家屬證實，胡鑫宇是在金雞山上某儲糧倉庫用鞋帶吊著。家人到現場看到遺體時，胡鑫宇縊吊在糧庫圍牆附近的樹上，胡鑫宇身上只穿著一件校服，前後是反著穿的，遺體已經腐壞，幾乎已是「骸骨」，勉強能看出是胡鑫宇。

雖然家屬提供的信息和官方的通報的關鍵情節有些不一樣，但知名法醫胡志強受訪時認為，公安機關的通報是準確的。

他說：「不管怎麼說，在糧倉100多天沒有被發現，這應該是一個重大的疏漏，因為周圍的房子和空曠的地方都應該搜索到，不應該光搜索樹林，還要考慮到他可能棲身的地方。這個糧倉顯然就是一個搜索的目標。」

至於胡鑫宇是自殺還是他殺，中國刑偵專家胡志強指出，警情通報中「縊吊」一詞，僅代表造成死亡的方式，而無法判斷胡鑫宇是自殺（即自縊）還是他殺（即他縊）。

胡志強說，屍體懸吊樹林目標很大，如果在出動警犬搜索時已經是這一狀態，理應會被發現。他分析，屍體的縊吊狀態持續的時間不會很長，可能是近期才出現的。

《環球時報》前總編輯胡錫進星期天也發微博稱，胡鑫宇案的進展全過程充滿了「不應有的神秘和混沌」，並指當地警方對案情的處理不夠有力。

胡錫進說，如果說胡鑫宇就是在離學校不足百米的地方縊吊身亡，意味著之前的搜尋工作存在巨大漏洞，而這導致的巨大輿情和對當地政府公信力的損害，在工作層面是不可接受的。

「如果說縊吊現場不是第一案發地點，胡鑫宇的遺體是被有人移過去的，那就是刑事重案了。之前當地警方表示沒有他殺的跡象，因此未予以刑事立案，也就說不通了。」

中國官媒《人民日報》旗下「人民網評」也發表評論文章，強調公眾所疑惑的，就是相關部門所要回答的。文章指胡鑫宇事件不能造假，如果稍有差池，後果不堪設想。

《成都商報》紅星新聞特約評論員也稱，這些疑問的解答，是「對一條生命最基本的尊重」。

胡鑫宇的案件已不是一樁簡單的人口失蹤案。隨著案件從「找人」階段進入「找真相」階段，公眾的種種疑惑和質疑都需要解答和回應，也只有用完整的證據鏈條還原真相，才能避免不必要的猜測和假消息的傳播，不僅對亡者的家屬有個交代，也修復受損的公信力。

【本文獲新加坡聯合早報授權轉載】