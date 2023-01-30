胡鑫宇屍體位於距中學200米有人留守倉庫　救援隊曾否搜索成疑

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，警方及救援人員在當地曾進行地氈式搜索，一直苦尋無果。昨日（29日），在學校南側金雞山樹林中發現一具縊吊屍體，確認為胡鑫宇，消息震動內地社會。

據最新消息，胡鑫宇的遺體是在一個荒廢的儲糧倉庫裏被發現，有內媒報道指該倉庫距離中學僅約200米，而且一直有工作人員在裏面留守，救援人員曾多次搜索該區域，但也有內媒稱救援人員未進入倉庫內部搜尋。



官媒《中國新聞周刊》報道指，發現胡鑫宇遺體的倉庫在致遠中學最南側男生宿舍樓南邊約200米。據當地居民稱，該舊糧倉已荒廢多年，目前仍有工作人員在裏面留守，經過時廠房內不時傳來狗叫。

報道指，據知情人士透露，胡鑫宇被發現於該糧倉內圍牆邊上，糧倉管理員尋找所養的雞時發現胡鑫宇遺體。據當地居民表示，救援隊曾多次搜索廠房外附近樹林。

胡母：曾多次搜尋糧倉

內媒《財新》報道指，胡鑫宇母親李連英表示，此前家人去過糧倉一帶，由於進糧倉需申請、審批，只進去尋找過一次，民間救援隊及警察也進去尋找過，多次搜尋均未發現胡鑫宇。此次胡鑫宇屍體在糧倉圍牆邊的樹林裏被發現，圍牆內外均有樹。

報道又指，關於胡鑫宇的屍體被發現的過程，李連英稱，她了解的是附近居民發現有狗一直朝那個方向叫，過去看了後發現了屍體。李連英在殯儀館見到胡鑫宇屍體時，胸部已呈腐爛狀態，被衣服遮住的有些地方還能看到皮膚。李連英還提到，錄音筆被掛在屍體旁的牆上，未在胡鑫宇身上。

李連英又說，她看到屍體後有些疑惑：「監控裏孩子在校服內穿了一件白色衣服，看到孩子時這件白色衣服沒有了；外面的衣服前後反著穿，背後拉鍊拉到頂。」她表示，希望知道胡鑫宇是自己吊上去的還是被別人掛上去的，「要真實的答覆，不是虛假的答覆」。

居民：屍體發現的地方不是很隱蔽

另一內媒《大皖新聞》則報道稱，有住在致遠中學附近的居民表示，「胡鑫宇失蹤後，光我鄰居都上山搜了七八天，沒有甚麼發現」。

另一名居民則表示，她家的菜地就在金雞山下，翻過一個小山坡就是胡鑫宇屍體被發現的地方，「山周圍都有高處，那個地方不是很隱蔽，站在高處就能看到」。這位居民又稱，「這些天有很多無人機飛過去搜尋，不知道為甚麼沒有發現」。

《澎湃新聞》：救援人員未進入倉庫內部搜尋

內媒《澎湃新聞》則報道指，接近調查的一位知情人士證實，遺體確實是在倉庫內的一處樹林中發現的，之前大面積搜尋時曾詢問過倉庫工作人員，得知並未發現有外人進入後，就沒有進入倉庫內部搜尋。倉庫有較高的圍牆，現場勘驗發現圍牆上有攀爬痕跡，人或許是沿圍牆外邊的土堆攀爬進入的。

內媒《紅星新聞》早前報道稱，胡鑫宇的母親李連英表示，胡鑫宇的遺體在一個儲糧倉庫裏被發現，當時遺體「用鞋帶上吊著」。李連英又表示，她看到兒子時，遺體已經腐壞，幾乎是「骸骨」，僅頭顱形狀勉強能看出是兒子。當時遺體身上只穿著一件外套，看起來前後是反著穿的。