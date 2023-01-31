18歲少女失蹤87天　CCTV拍下被男子尾隨　父親：怕跟胡鑫宇案一樣

日前失蹤106天的胡鑫宇遺體被找到，但因案件疑點重重引發內地網民關注。另一宗少女失蹤案也引發外界關注。失蹤者是1在吉林省吉林市昌邑區第十三中學讀高三，已經失蹤了87天的18歲少女鄭春梅。



鄭春梅的爸爸一直沒有放棄尋找女兒。在聽說胡鑫宇遺體被找到的消息後，鄭先生表示，自己特別著急，因為女兒跟胡鑫宇失蹤的時間只差了20天，但到現在還是沒有新線索，「我看到胡鑫宇的案件現在特別著急上火，我也擔心我女兒會這樣」。



《九派新聞》報道，鄭先生透露，去年（2022年）11月3日，女兒是全校最後一個結束晚自習離開學校的學生，但她沒有直接回到住處，而是到了吉林大橋下，凌晨才回到校外租屋處。

CCTV畫面則顯示，凌晨0時2分，鄭春梅回到欣昌小區時，有一名男子尾隨其後，鄭先生透露，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰，直到12時06分，女兒回到租屋處，該男子返回。」

隔日（11月4日）鄭春梅因為沒去學校，鄭春梅的父母到她的租屋處去找，女兒僅對他們說，爺爺奶奶身體不好，要父母親早點回家。當日晚上，鄭春梅也為沒有去學校的事情向父親道歉說，「我錯了」、「不應該太任性」。

8日晚間，鄭先生突然接到房東消息稱，鄭春梅晚上8時突然說要回學校拿戶口本，就離開租屋處。鄭先生馬上報警，透過沿路監視器發現，鄭春梅最後身影消失在吉林大橋一帶。

鄭春梅至今已經失蹤87天。鄭先生表示，雖然警方讓他們不要抱希望了，「但是活要見人死要見屍，絕不會不了了之的結案。」吉林警方日前回應，鄭春梅的失蹤案還在調查中，「並未結案。」

1月30日，《百姓關注》記者致電鄭春梅父親報案的吉林市昌邑區東局子派出所，一名石姓所長接電話後，聽到記者身分，掛斷了電話，未予回應。

此外有網民指出，此前有媒體稱有拍到鄭春梅跳橋的CCTV畫面，但因畫面過於模糊，只能推測不能證實。內媒指出，吉林大橋下是松花江，鄭春梅失聯後，曾有救援人員在江上搜尋打撈，但沒有任何發現。

網民點睇：

可憐天下父母心。

高中女生都失蹤87天了，生命安危讓人焦急，希望能儘快平安回家。

我一個大學同學去年七月份失蹤到現在都還沒找到，出門在外一定要注意安全，這個社會沒你想的那麼安全。

