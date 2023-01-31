胡鑫宇案｜屍體於國家儲備糧倉發現　遺體部分腐化腳掌平行於地面

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，警方及救援人員在當地曾進行地氈式搜索，一直苦尋無果。周日（29日），在學校南側金雞山樹林中發現一具縊吊屍體，確認為胡鑫宇，消息震動內地社會。

綜合內媒最新消息，胡鑫宇的遺體是在金雞山一個的儲糧倉庫被發現，該糧倉距離中學僅約200米。該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內。

有報道指，胡鑫宇親屬透露，胡鑫宇遺體部分組織已經腐化，腳掌不是朝下，而是平行於地面。



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《新京報》報道指，胡鑫宇父親表示，此前搜救人員曾進入過糧倉搜尋，但當時並未到達胡鑫宇遺體的發現點。

報道指，致遠中學一位負責人證實，此前搜尋胡鑫宇時，家屬曾提出到糧倉檢查，但由於那裏放置的是國家儲備糧，管理嚴格，一般人無法入內，經致遠中學校長聯繫申請，最終家屬與學校幾位老師入內查看，「可能當時沒有找到遺體發現地」。

北京青年報社旗下的《北京頭條》報道指，有知情人士透露，此前搜查人員查詢過糧倉出入閉路電視並詢問工作人員，均未發現異常。糧倉公司工作人員表示，該糧倉一直正常運行，每天有10多人上班。

關於胡鑫宇屍體被發現的確切位置，《上游新聞》報道指，屍體是在金雞山區域樹林內的糧倉旁的小樹林內找到。

《封面新聞》報道指，從當地一位知情人處獲悉，遺體發現的準確位置是糧庫圍牆外的樹林中，是室外而不是室內，因為糧倉擋住了樹林中這個位置，形成了一個隱蔽的地方。

官方在29日發布的通報稱，在河口鎮金雞山區域樹林中胡鑫宇的遺體。據《上游新聞》報道，鉛山縣知情人士回應，基於糧倉是特殊單位的考量，沒法直接寫明，所以鉛山官方只寫了金雞山區域樹林。

《新京報》的報道又指，胡鑫宇親屬透露，胡鑫宇遺體部分組織已經腐化，腳掌不是朝下，而是平行於地面。