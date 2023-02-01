雲南省廳官自稱「活佛」　騙逾566萬扶貧資金建塔修廟

雲南省廳官羅廷才自稱「活佛」，騙取逾566萬（人民幣，下同）扶貧資金在家鄉建塔修廟，更違法取得農村宅基地使用權，興建私人住宅。退休5年後，羅廷才在去年2月被查。

1月30日，雲南省紀委監委宣傳部與雲南廣播電視台聯合攝製的電視專題片《信仰迷途——羅廷才嚴重違紀違法案警示錄》，披露了羅廷才的犯罪過程。



羅廷才生於1956年12月，雲南馬關人，曾任雲南省紀委派駐省審計廳紀檢組組長、雲南省紀委派駐省人大機關紀檢組組長、雲南省人大常委會辦公廳巡視員等職，2017年1月退休，2022年2月被查。

2012年底，羅廷才自稱在馬關縣瓢廠村民小組的房屋後面三次看到「佛光」出現，並拍攝影片。他大肆向村民宣揚，把「佛光」等同於福氣，鼓動村民支持建塔。在他的要求下，最終設計了一座九層佛塔，寓意「九五至尊」。

2013年4月20日，在沒有任何立項審批手續的情況下，羅廷才私自指使村民挖山破土，舉行建蓋佛塔的奠基儀式，並取名為「雲海塔」，2015年底完工。

2016年起，羅廷才借外出考察學習之機，訂購玉雕佛像，選定13座漢白玉佛像，安放在佛塔及廟房內，更放了功德箱、功德簿、香爐、案台，將雲海塔及附屬工程取名為雲海寺。

2017年8月起，羅廷才積極籌備舉行雲海寺開光典禮，手書請帖，指使何某某等人送至馬關縣政府各部門，並以「龍山居士」的名義，通過個人微信朋友圈公開邀請社會各界人士參加。馬關縣政府曾兩度制止，為了避開馬關縣民宗局的監管，羅廷才不惜深夜請來和尚，秘密舉行了「開光儀式」。

羅廷才利用職務之便四處活動，以「扶貧助農專項資金」之名騙取逾566萬元，並全部用於違規建廟建塔。為了掩蓋盜用專項資金，他幾次給當地有關部門「打招呼」，還以購買佛像為由廣發「謁拜柬」，直接向民營企業主和個人索要錢財，共計33萬元。

除此之外，羅廷才又自封是雲海寺十三尊佛之外的第十四尊「活佛」，要求村民對他言聽計從。為加快寺廟建設，羅廷才插手基層政府行使職權，不惜干擾村民選舉、培植親信。

2016年，瓢廠村民小組開展村幹部換屆選舉，羅廷才不顧反對，強行讓兩次高票當選村民小組長的孔某某改任會計，讓自己的親信何某某繼續擔任村民小組長。他以功德之名，實施斂財之實，拉攏小團體獨占雲海寺經營，並未給村民帶來事先承諾的旅遊收益。

2007年6月，羅廷才違法取得農村宅基地使用權，興建私人住宅。該塊土地是村民祖輩用於「祭龍」的集體用地，名為「龍山」，羅廷才便自封「龍山居士」，坐鎮「龍頭」，將豪宅取名為「龍山莊」，通過兩次維修擴建，面積高達500多平方米。

同時，羅廷才又違規組織參與當地各項合作社等經濟組織，並參與分紅，累計獲利30多萬。

2019年6月，馬關縣政府將雲海寺關閉清理。羅廷才在退休5年後被群眾舉報，於2022年2月被雲南省紀委監委立案審查調查並採取留置措施。同年9月，他被開除黨籍、移送司法。今年1月29日，雲南省玉溪市中級人民法院一審開庭審理羅廷才案，擇期宣判。