胡鑫宇案｜當局出動挖掘機在遺體發現地附近篩土　尋找失蹤飯卡

去年10月，江西上饒鉛山縣的15歲中學生胡鑫宇在致遠中學內離奇失蹤，直至106天後，其遺體才被發現縊吊在學校南側金雞山的國家儲備糧倉旁的小樹林。

內媒報道指，在2月1日（周三），胡鑫宇遺體發現地附近出現挖掘機和鏟車，知情人士透露，當局正在篩土尋找胡鑫宇的飯卡。



此前胡鑫宇家屬發布的尋人啟事顯示，胡鑫宇的錄音筆和校內飯卡一同消失。1月29日，警方通報稱現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送相關機構鑑定並試圖恢復數據。

內媒華龍網報道指，篩土位置離胡鑫宇遺體發現地糧倉僅一牆之隔，目前篩過的土已壘起多個土堆。

重慶坤源衡泰律師事務所管委會副主任、刑事法專職律師熊鑫表示，飯卡是重要證據，其證據價值取決於學校的飯卡管理系統，如果後台有記錄，可以證明胡鑫宇用餐情況，這屬於生活情況的一部分。

有致遠中學學生表示，該校學生使用的飯卡是內置晶片非接觸式射頻卡，需實名制，在校使用時需要往卡裏先充錢。